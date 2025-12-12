Vigilância Sanitária interdita fábrica de gelo na Bahia: 'Risco de infecções alimentares'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18:00
Uma fábrica de gelo foi interditada na cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia, na última terça-feira (9). O estabelecimento, localizado no bairro Olhos D’Água, passou por fiscalização na qual foram encontradas irregularidades sanitárias. Este é o segundo estabelecimento de produção de gelo interditado pela Vigilância Sanitária do município em dois meses. A gestora do órgão chamou a atenção para o “risco de gastroenterite e outras infecções alimentares” que os produtos poderiam ocasionar.
Segundo informações oficiais, a ação de fiscalização ocorreu após sucessivas notificações. A fábrica estava em processo de regularização desde 2023, mas não concluiu as adequações necessárias para obtenção do alvará sanitário.
Fábrica de gelo foi fechada na Bahia
“Notificamos diversas vezes para que fossem realizadas as adequações, mas, nas reavaliações, verificamos que as medidas exigidas não foram atendidas. Na última visita, a equipe encontrou um ambiente com acúmulo de sujeira, materiais e embalagens no chão, poeira e desorganização”, explicou a chefe da Vigilância Sanitária, Thaís Marques.
Durante a inspeção, foram encontrados gelos saborizados sem comprovação de origem. Segundo a Vigilância, o produto não é fabricado no local e a empresa não apresentou documentação que comprovasse sua procedência. “O gelo, assim como qualquer alimento, precisa seguir boas práticas de produção e manuseio. Quando isso não ocorre, pode haver risco de gastroenterite e outras infecções alimentares”, destacou a chefe.
Após a interdição, o responsável pela fábrica deve comparecer à Vigilância Sanitária e formalizar o pedido de desinterdição para realizar as adequações necessárias, sem autorização para comercialização durante esse período. Depois das correções, uma nova vistoria será realizada e, caso a regularização seja confirmada, o funcionamento poderá ser retomado, afirmou.