Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vigilância Sanitária interdita fábrica de gelo na Bahia: 'Risco de infecções alimentares'

Inspeções foram realizadas na última terça-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18:00

Fábrica foi interditada
Fábrica foi interditada Crédito: Divulgação - SMS

Uma fábrica de gelo foi interditada na cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia, na última terça-feira (9). O estabelecimento, localizado no bairro Olhos D’Água, passou por fiscalização na qual foram encontradas irregularidades sanitárias. Este é o segundo estabelecimento de produção de gelo interditado pela Vigilância Sanitária do município em dois meses. A gestora do órgão chamou a atenção para o “risco de gastroenterite e outras infecções alimentares” que os produtos poderiam ocasionar.

Segundo informações oficiais, a ação de fiscalização ocorreu após sucessivas notificações. A fábrica estava em processo de regularização desde 2023, mas não concluiu as adequações necessárias para obtenção do alvará sanitário.

Fábrica de gelo foi fechada na Bahia

Fábrica foi interditada por Divulgação - SMS
Fábrica foi interditada por Divulgação - SMS
Fábrica foi interditada por Divulgação - SMS
Fábrica foi interditada por Divulgação - SMS
Fábrica foi interditada por Divulgação - SMS
1 de 5
Fábrica foi interditada por Divulgação - SMS

“Notificamos diversas vezes para que fossem realizadas as adequações, mas, nas reavaliações, verificamos que as medidas exigidas não foram atendidas. Na última visita, a equipe encontrou um ambiente com acúmulo de sujeira, materiais e embalagens no chão, poeira e desorganização”, explicou a chefe da Vigilância Sanitária, Thaís Marques.

Leia mais

Imagem - Açougue é interditado em cidade baiana após Vigilância encontrar carnes podres

Açougue é interditado em cidade baiana após Vigilância encontrar carnes podres

Imagem - Com carne podre e 4 toneladas de produtos vencidos, mercados são interditados por insalubridade

Com carne podre e 4 toneladas de produtos vencidos, mercados são interditados por insalubridade

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Durante a inspeção, foram encontrados gelos saborizados sem comprovação de origem. Segundo a Vigilância, o produto não é fabricado no local e a empresa não apresentou documentação que comprovasse sua procedência. “O gelo, assim como qualquer alimento, precisa seguir boas práticas de produção e manuseio. Quando isso não ocorre, pode haver risco de gastroenterite e outras infecções alimentares”, destacou a chefe.

Após a interdição, o responsável pela fábrica deve comparecer à Vigilância Sanitária e formalizar o pedido de desinterdição para realizar as adequações necessárias, sem autorização para comercialização durante esse período. Depois das correções, uma nova vistoria será realizada e, caso a regularização seja confirmada, o funcionamento poderá ser retomado, afirmou.

Tags:

Fiscalização Feira de Santana Saúde

Mais recentes

Imagem - Gratuito: Salvador recebe Festival da Cultura Japonesa

Gratuito: Salvador recebe Festival da Cultura Japonesa
Imagem - Quem é o juiz baiano afastado do cargo por acusação de corrupção e lavagem de dinheiro

Quem é o juiz baiano afastado do cargo por acusação de corrupção e lavagem de dinheiro
Imagem - Jerônimo Rodrigues chega ao 23° pedido de empréstimo e total ultrapassa R$ 26 bilhões

Jerônimo Rodrigues chega ao 23° pedido de empréstimo e total ultrapassa R$ 26 bilhões

MAIS LIDAS

Imagem - Lei que muda forma de cobrança de mensalidade do Planserv é sancionada
01

Lei que muda forma de cobrança de mensalidade do Planserv é sancionada

Imagem - Funcionários da Caixa são investigados por fraude de mais de R$ 1 milhão contra idosos da Bahia
02

Funcionários da Caixa são investigados por fraude de mais de R$ 1 milhão contra idosos da Bahia

Imagem - Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista
03

Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista

Imagem - Exame de CNH deixa de exigir teste de meia embreagem; veja mudanças
04

Exame de CNH deixa de exigir teste de meia embreagem; veja mudanças