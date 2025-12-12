FECHADO

Vigilância Sanitária interdita fábrica de gelo na Bahia: 'Risco de infecções alimentares'

Inspeções foram realizadas na última terça-feira (9)

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18:00

Fábrica foi interditada Crédito: Divulgação - SMS

Uma fábrica de gelo foi interditada na cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia, na última terça-feira (9). O estabelecimento, localizado no bairro Olhos D’Água, passou por fiscalização na qual foram encontradas irregularidades sanitárias. Este é o segundo estabelecimento de produção de gelo interditado pela Vigilância Sanitária do município em dois meses. A gestora do órgão chamou a atenção para o “risco de gastroenterite e outras infecções alimentares” que os produtos poderiam ocasionar.



Segundo informações oficiais, a ação de fiscalização ocorreu após sucessivas notificações. A fábrica estava em processo de regularização desde 2023, mas não concluiu as adequações necessárias para obtenção do alvará sanitário.

“Notificamos diversas vezes para que fossem realizadas as adequações, mas, nas reavaliações, verificamos que as medidas exigidas não foram atendidas. Na última visita, a equipe encontrou um ambiente com acúmulo de sujeira, materiais e embalagens no chão, poeira e desorganização”, explicou a chefe da Vigilância Sanitária, Thaís Marques.

Durante a inspeção, foram encontrados gelos saborizados sem comprovação de origem. Segundo a Vigilância, o produto não é fabricado no local e a empresa não apresentou documentação que comprovasse sua procedência. “O gelo, assim como qualquer alimento, precisa seguir boas práticas de produção e manuseio. Quando isso não ocorre, pode haver risco de gastroenterite e outras infecções alimentares”, destacou a chefe.