Açougue é interditado em cidade baiana após Vigilância encontrar carnes podres

Elaine Sanoli
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:45
Um açougue localizado no bairro Patagônia, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, foi parcialmente interditado na manhã desta quinta-feira (4). Segundo a Vigilância Sanitária (Visa) do município, no local foram encontradas irregularidades, como carnes em estado de putrefação junto de carnes em bom estado.
O açougue, classificado como de grande porte, apresentava irregularidades na própria estrutura física e um ambiente insalubre. Dentro das câmaras frias, foram encontradas carnes impróprias para consumo misturadas com produtos em boas condições. A situação foi caracterizada pela Vigilância como “crítica, com sérias irregularidades que representam risco sanitário para a população”.
Açougue foi parcialmente interditado em Vitória da Conquista
“Nos deparamos com um açougue de grande porte com carnes misturadas, carnes em estado de putrefação com carne de boa qualidade e, sem falar do risco sanitário, a parte estrutural sem condição nenhuma, com várias não conformidades”, ressaltou o coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares.
Além disso, o açougue funcionava sem o Alvará Sanitário, requisito básico e obrigatório para que a atividade possa ser exercida em conformidade com a legislação.
Como resultado da ação fiscalizatória, as duas câmaras frias do estabelecimento foram interditadas e o empreendimento notificado. Segundo a Visa, uma equipe técnica especializada irá avaliar o material nos próximos dias para definir o descarte total ou parcial das carnes encontradas.