Açougue é interditado em cidade baiana após Vigilância encontrar carnes podres

Produtos estavam misturados com carnes em bom estado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:45

Parte da estrutura do açougue foi interditada
Um açougue localizado no bairro Patagônia, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, foi parcialmente interditado na manhã desta quinta-feira (4). Segundo a Vigilância Sanitária (Visa) do município, no local foram encontradas irregularidades, como carnes em estado de putrefação junto de carnes em bom estado.

O açougue, classificado como de grande porte, apresentava irregularidades na própria estrutura física e um ambiente insalubre. Dentro das câmaras frias, foram encontradas carnes impróprias para consumo misturadas com produtos em boas condições. A situação foi caracterizada pela Vigilância como “crítica, com sérias irregularidades que representam risco sanitário para a população”.

“Nos deparamos com um açougue de grande porte com carnes misturadas, carnes em estado de putrefação com carne de boa qualidade e, sem falar do risco sanitário, a parte estrutural sem condição nenhuma, com várias não conformidades”, ressaltou o coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares.

Além disso, o açougue funcionava sem o Alvará Sanitário, requisito básico e obrigatório para que a atividade possa ser exercida em conformidade com a legislação.

Como resultado da ação fiscalizatória, as duas câmaras frias do estabelecimento foram interditadas e o empreendimento notificado. Segundo a Visa, uma equipe técnica especializada irá avaliar o material nos próximos dias para definir o descarte total ou parcial das carnes encontradas.

