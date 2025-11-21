BAHIA

Farmácia é interditada após fiscalização encontrar produtos vencidos e irregularidades

Estabelecimento fica em Vitória da Conquista, no sudoeste

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17:42

Farmácia de manipulação foi interditada em Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/ Visa

Uma farmácia de manipulação localizada na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, foi interditada após uma fiscalização identificar irregularidades sanitárias, como matérias-primas vencidas nos laboratórios e falta de alvará. A ação da Coordenação de Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) ocorreu na última terça-feira (18).



De acordo com a pasta, a ação ocorreu como uma inspeção de rotina para verificar as condições sanitárias gerais do estabelecimento e informar a notificação referente ao alvará sanitário vencido. Durante os procedimentos, foram constatadas falhas também nos processos internos.

Farmácia foi interditada 1 de 5

As principais irregularidades encontradas no local foram: identificação de matérias-primas com prazo de validade vencido e armazenamento de matérias-primas em temperatura inadequada. A geladeira destinada a produtos termolábeis estava com o termômetro sem funcionar, sem calibração e sem registro de temperatura, impedindo o controle essencial de qualidade e segurança dos insumos.

Nos laboratórios de sólidos e semissólidos havia matérias-primas vencidas que estavam em uso ou disponíveis para serem utilizadas na manipulação de medicamentos, além de uma balança analítica sem evidência de calibração, impossibilitando a garantia da precisão nas pesagens.

A Vigilância Sanitária efetuou a interdição imediata dos laboratórios de sólidos e semissólidos, além de toda a área de produção da farmácia. Apenas a recepção continuou funcionando, segundo a Visa.