Farmácia é interditada após fiscalização encontrar produtos vencidos e irregularidades

Estabelecimento fica em Vitória da Conquista, no sudoeste

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17:42

Uma farmácia de manipulação localizada na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, foi interditada após uma fiscalização identificar irregularidades sanitárias, como matérias-primas vencidas nos laboratórios e falta de alvará. A ação da Coordenação de Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) ocorreu na última terça-feira (18).

De acordo com a pasta, a ação ocorreu como uma inspeção de rotina para verificar as condições sanitárias gerais do estabelecimento e informar a notificação referente ao alvará sanitário vencido. Durante os procedimentos, foram constatadas falhas também nos processos internos.

As principais irregularidades encontradas no local foram: identificação de matérias-primas com prazo de validade vencido e armazenamento de matérias-primas em temperatura inadequada. A geladeira destinada a produtos termolábeis estava com o termômetro sem funcionar, sem calibração e sem registro de temperatura, impedindo o controle essencial de qualidade e segurança dos insumos.

Nos laboratórios de sólidos e semissólidos havia matérias-primas vencidas que estavam em uso ou disponíveis para serem utilizadas na manipulação de medicamentos, além de uma balança analítica sem evidência de calibração, impossibilitando a garantia da precisão nas pesagens.

A Vigilância Sanitária efetuou a interdição imediata dos laboratórios de sólidos e semissólidos, além de toda a área de produção da farmácia. Apenas a recepção continuou funcionando, segundo a Visa.

“O estabelecimento foi devidamente notificado e a interdição será mantida até que a empresa regularize todas as inconformidades e apresente comprovação documental das adequações exigidas pelas normas sanitárias vigentes. As medidas administrativas cabíveis, incluindo o processo de autuação, estão sendo adotadas”, explicou o coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares.

Bahia Vitória da Conquista Farmácia Interdição

