Feira de Santana tem túnel interditado e carro arrastado por correnteza por conta das chuvas

Maysa Polcri
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17:57
As fortes chuvas que atingem diversas regiões da Bahia provocam transtornos em Feira de Santana. O túnel Divaldo Franco, localizado na avenida Maria Quitéria, uma das mais movimentadas da cidade, foi interditado após sofrer danos estruturais. Em outro ponto do município, um carro foi arrastado pela correnteza e foi parar em um córrego.
O túnel foi interditado temporariamente, no sentido avenida Presidente Dutra, após vistoria da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT). As fortes chuvas comprometeram as placas de concreto de proteção lateral do equipamento. De acordo com a SMT, a interdição é necessária para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelo local.
Carro é arrastado por correnteza em Feira de Santana
"A Prefeitura reforça que não houve comprometimento da estrutura do túnel, mas apenas das lajes de proteção lateral, cuja manutenção será feita, conforme as condições climáticas permitirem", diz a gestão municipal.
Na rua Morro Verde, no bairro Mangabeira, um carro caiu dentro de um córrego e foi arrastado, por volta das 23 horas de quinta-feira (20). Câmeras de segurança flagraram o momento em que o carro foi levado pela correnteza. O condutor foi resgatado, e o veículo foi localizado dentro do córrego na manhã desta sexta (21).