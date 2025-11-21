Mulher é agredida com socos e chicote por vizinha na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 18:18
Uma mulher de 49 anos denunciou ter sido agredida por uma vizinha com socos e até um chicote. O caso ocorreu na manhã da última quinta-feira (20), em Candeal, no interior da Bahia.
De acordo com nota oficial da Polícia Militar, a agressão aconteceu na Rua B, em Candeal. A vítima acionou policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM), alegando que havia sido agredida fisicamente pela vizinha. A equipe se deslocou ao local, onde encontrou a vítima e a suspeita.
"As partes envolvidas foram conduzidas à delegacia de Riachão do Jacuípe. No entanto, durante o percurso, a vítima alegou tontura e dor de cabeça e foi socorrida para o Hospital Municipal da região", informou a PM, por meio de nota.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Após atendimento médico, a vítima e a suspeita foram levadas para a Delegacia Territorial de Candeal para o registro da ocorrência. O TCO é um procedimento simplificado que apura infrações de menor potencial ofensivo e crimes de menor relevância, cuja pena máxima seja de até dois anos.