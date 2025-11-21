MAU TEMPO

Veja os bairros onde mais choveu em Salvador nas últimas 24h

Dados são da Defesa Civil de Salvador (Codesal)

Millena Marques

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17:57

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Chuvas fortes atingem Salvador desde a última quinta-feira (20), acompanhadas por rajadas de vento de 80 km/h. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou mais de 110 milímetros de chuva em pouco mais de duas horas - o que já é maior do que o esperado para todo o mês de novembro (108,2 mm).

Dados do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Codesal) apontam quais locais mais registraram chuva nas últimas 24 horas. Os bairros onde mais choveu foram: Arenoso (260.2 mm), Rio Vermelho (259.2 mm), Nova Brasília (241.8 mm), Ondina (232.8mm), Canabrava (232.4 mm), São Marcos - Baixa de Santa Rita (228.4 mm), Barra - Vila Naval (227.6 mm) e Saboeiro (222.6 mm).

A previsão indica chuva forte em Salvador nesta sexta (21). A recomendação é, ao perceber qualquer sinal de risco, como rachaduras, estalos, inclinação de muros ou infiltração intensa, o morador deve sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199.