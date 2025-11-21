Veja os bairros onde mais choveu em Salvador nas últimas 24h

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17:57
Chuvas fortes atingem Salvador desde a última quinta-feira (20), acompanhadas por rajadas de vento de 80 km/h. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou mais de 110 milímetros de chuva em pouco mais de duas horas - o que já é maior do que o esperado para todo o mês de novembro (108,2 mm).
Dados do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Codesal) apontam quais locais mais registraram chuva nas últimas 24 horas. Os bairros onde mais choveu foram: Arenoso (260.2 mm), Rio Vermelho (259.2 mm), Nova Brasília (241.8 mm), Ondina (232.8mm), Canabrava (232.4 mm), São Marcos - Baixa de Santa Rita (228.4 mm), Barra - Vila Naval (227.6 mm) e Saboeiro (222.6 mm).
Memes de Frio em Salvador
A previsão indica chuva forte em Salvador nesta sexta (21). A recomendação é, ao perceber qualquer sinal de risco, como rachaduras, estalos, inclinação de muros ou infiltração intensa, o morador deve sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199.
A frente fria que atua sobre a capital começa a perder intensidade no sábado (22).