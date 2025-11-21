Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Temporal: rajada de vento em Salvador ultrapassa 79 km/h

Dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 15:16

Dia de chuva em Salvador
Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As fortes chuvas que atingem Salvador entre a noite de quinta-feira (20) e esta sexta-feira (21) causam estragos. A rajada de vento na capital baiana ultrapassa 79 km/h na estação meteorológica da Barra. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e foram divulgados pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Em Ondina, a rajada chegou a 54,4 km/h. Em Itapuã e na Ilha de Bom Jesus dos Passos, o vento também ultrapassou os 50 km/h, chegando a 51, km/h e 51,1 km/h, respectivamente.

Chuva gerou diversos pontos de alagamento em Salvador

Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva
No Vale do Canela, o nível do Rio Seixos subiu; motoristas tiveram de descer Viaduto da Gabriela pela contramão por auto-upload
Motoristas tiveram de enfrentar alagamentos de principais avenidas da cidade por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Rio Vermelho registrou alagamento em avenidas  por Raquel Saraiva
Diversas vias ficaram inundadas após alto volume de chuvas por Reprodução
1 de 8
Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva

De acordo com o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Codesal, a média climatológica de novembro é de 108,2 mm. Em alguns pontos da capital, como Arenoso e Rio Vermelho, esse volume foi superado em pouco mais de uma hora.

Leia mais

Imagem - Apagão, alagamentos e queda de árvore: chuva forte provoca diversas ocorrências na Bahia

Apagão, alagamentos e queda de árvore: chuva forte provoca diversas ocorrências na Bahia

Imagem - Chuva alaga área de igreja, deixa fiéis ilhados e inunda ruas em Feira de Santana

Chuva alaga área de igreja, deixa fiéis ilhados e inunda ruas em Feira de Santana

Imagem - Chuva em Salvador supera média esperada para novembro em apenas 1h

Chuva em Salvador supera média esperada para novembro em apenas 1h

A previsão indica chuva forte em Salvador nesta sexta (21). A recomendação é, ao perceber qualquer sinal de risco, como rachaduras, estalos, inclinação de muros ou infiltração intensa, o morador deve sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199.

A frente fria que atua sobre a capital começa a perder intensidade no sábado (22).

Tags:

Salvador Temporal Chuvas

Mais recentes

Imagem - Deputado baiano vira motorista de aplicativo por um dia em Salvador: 'Aprendendo'

Deputado baiano vira motorista de aplicativo por um dia em Salvador: 'Aprendendo'
Imagem - Carlinhos Brown, Timbalada e Saulo Fernandes farão show gratuito em Salvador; saiba mais

Carlinhos Brown, Timbalada e Saulo Fernandes farão show gratuito em Salvador; saiba mais
Imagem - Clientes reclamam de falta de lambreta, e restaurantes limitam pedidos em festival na Mouraria

Clientes reclamam de falta de lambreta, e restaurantes limitam pedidos em festival na Mouraria

MAIS LIDAS

Imagem - Traficante do CV é morto em operação após se gabar de matar policial
01

Traficante do CV é morto em operação após se gabar de matar policial

Imagem - Confira previsão do tempo para Salvador neste fim de semana
02

Confira previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Imagem - As energias de hoje (21 de novembro) trazem clareza emocional e novos caminhos para alguns signos
03

As energias de hoje (21 de novembro) trazem clareza emocional e novos caminhos para alguns signos

Imagem - Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores
04

Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores