Temporal: rajada de vento em Salvador ultrapassa 79 km/h

Millena Marques
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 15:16
As fortes chuvas que atingem Salvador entre a noite de quinta-feira (20) e esta sexta-feira (21) causam estragos. A rajada de vento na capital baiana ultrapassa 79 km/h na estação meteorológica da Barra. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e foram divulgados pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).
Em Ondina, a rajada chegou a 54,4 km/h. Em Itapuã e na Ilha de Bom Jesus dos Passos, o vento também ultrapassou os 50 km/h, chegando a 51, km/h e 51,1 km/h, respectivamente.
Chuva gerou diversos pontos de alagamento em Salvador
De acordo com o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Codesal, a média climatológica de novembro é de 108,2 mm. Em alguns pontos da capital, como Arenoso e Rio Vermelho, esse volume foi superado em pouco mais de uma hora.
A previsão indica chuva forte em Salvador nesta sexta (21). A recomendação é, ao perceber qualquer sinal de risco, como rachaduras, estalos, inclinação de muros ou infiltração intensa, o morador deve sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199.
A frente fria que atua sobre a capital começa a perder intensidade no sábado (22).