ALAGAMENTOS

Chuva alaga área de igreja, deixa fiéis ilhados e inunda ruas em Feira de Santana

Templo também ficou sem energia durante o temporal

Wendel de Novais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 09:02

Chuva alagou área de igreja em Feira de Santana Crédito: Reprodução

A chuva forte que caiu na noite de quinta-feira (20) em Feira de Santana causou alagamentos em toda a cidade. Com o temporal registrado, até um templo religioso acabou afetado. Isso porque água tomou conta da praça e das ruas ao redor de uma igreja na Rua Pelé, no bairro de Cidade Nova.

O alagamento aconteceu justamente no fim da celebração da festa da padroeira. Quando os fiéis começaram a sair, o nível da água subiu rapidamente, dificultando a passagem e provocando uma correria para retirar carros e motos antes que ficassem presos.

Durante a missa, o santuário também chegou a ficar sem energia elétrica. Mesmo com a falta de luz, a celebração continuou, e o fornecimento foi restabelecido pouco depois.

Cidades em alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja - classificado como "perigo” - para chuvas intensas em 344 municípios da Bahia nesta sexta-feira (21). O aviso prevê volume elevado de chuva e ventos fortes, que podem provocar alagamentos, quedas de galhos, descargas elétricas e interrupção no fornecimento de energia.

A previsão inclui chuvas entre 30 e 60 mm/h (ou 50 a 100 mm por dia), além de ventos de 60 a 100 km/h. A instituição recomenda que a população se proteja e evite se abrigar sob árvores durante rajadas, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, desligue aparelhos elétricos e acompanhe as atualizações dos alertas. Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Lista completa dos 344 municípios baianos sob alerta laranja

Abaíra, Abaré, Acajutiba, Adustina, Água Fria, Aiquara, Alagoinhas, Almadina, Amargosa, Amélia Rodrigues, América Dourada, Anagé, Andaraí, Andorinha, Angical, Anguera, Antas, Antônio Cardoso, Antônio Gonçalves, Aporá, Apuarema, Aracatu, Araci, Aramari, Aratuípe, Araçás, Aurelino Leal, Baianópolis, Baixa Grande, Banzaê, Barra, Barra da Estiva, Barra do Mendes, Barra do Rocha, Barreiras, Barro Alto, Barro Preto, Barrocas, Biritinga, Boa Nova, Boa Vista do Tupim, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Serra, Boninal, Bonito, Boquira, Botuporã, Brejolândia, Brejões, Brotas de Macaúbas e Brumado.