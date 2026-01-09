Acesse sua conta
Mais de 2,5 mil cervejas e destilados irregulares são apreendidos em bairro de Salvador

Operação foi conduzida pela Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15:53

Bebidas apreendidas no bairro da Ribeira
Bebidas apreendidas no bairro da Ribeira Crédito: Divulgação

Mais de 2,5 mil unidades de bebidas alcóolicas impróprias para o consumo foram apreendidas no bairro da Ribeira, em Salvador. A ação foi conduzida pela Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Segundo o órgão, a fiscalização foi realizada na Cidade Baixa no período que antecede à Lavagem do Bonfim, que acontece na próxima quinta-feira (15). 

A operação teve como principal objetivo coibir a comercialização de produtos fora dos padrões exigidos pela legislação, especialmente aqueles com prazo de validade vencido, garantindo a segurança alimentar da população. A ação foi realizada na quinta-feira (8). 

Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas

Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas por Reprodução
Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas por Reprodução
Vinícius Viera, vitíma de intoxicação por metanol por Redes Sociais
Operação da Vigilancia Sanitaria por Redes Sociais
Vinícius Vieira, vitima de bebida adulterada por Redes Sociais
1 de 5
Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas por Reprodução

Foram apreendidas 198 garrafas de cerveja de um litro, 211 packs de cerveja em lata, totalizando 2.228 unidades, assim como 145 garrafas de bebida mista, refrigerantes, água mineral e outros itens. Parte significativa dos produtos apresentava irregularidades, como data de validade vencida, o que representa risco direto à saúde do consumidor.

"Todo o material foi apreendido na semana que antecede à Lavagem do Bonfim, período em que há um aumento significativo no comércio informal e na circulação de consumidores na região da Cidade Baixa. A retirada antecipada dessas mercadorias do mercado reforça o trabalho preventivo da Codecon, Semop, Vigilância Sanitária, além de órgãos estaduais, para evitar possíveis danos à saúde pública", diz o Codecon. 

Bahia 

Ações desse tipo foram intensificadas em toda a Bahia após registros de casos de intoxicação por metanol no estado. No dia 2 de janeiro, Morreu, Vinícius Oliveira Vieira, 31, uma das vítimas de intoxicação na cidade de Ribeira do Pombal, morreu. Também na quinta-feira (8), uma operação conduzida pela Polícia Civil na cidade de Cansanção interditou três estabelecimentos comerciais. 

Foram apreendidas 535 garrafas de bebidas destiladas, entre whisky, gin, vodka e conhaque, com suspeita de irregularidades. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Uma pessoa foi conduzida à delegacia. 

No povoado de Tanque da Gameleira, local onde ocorreu a maior apreensão, estava prevista a realização de um evento em um clube privado no dia 10 de janeiro. Em razão da ação fiscalizatória, o alvará para a realização da festa foi suspenso pela Prefeitura.

A polícia lembra que a população pode colaborar denunciando a produção, armazenamento, transporte e comercialização de bebidas alcoólicas irregulares ou de origem duvidosa, por meio do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), através do número 181.

