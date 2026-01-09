FISCALIZAÇÃO

Mais de 2,5 mil cervejas e destilados irregulares são apreendidos em bairro de Salvador

Operação foi conduzida pela Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor

Maysa Polcri

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15:53

Bebidas apreendidas no bairro da Ribeira Crédito: Divulgação

Mais de 2,5 mil unidades de bebidas alcóolicas impróprias para o consumo foram apreendidas no bairro da Ribeira, em Salvador. A ação foi conduzida pela Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Segundo o órgão, a fiscalização foi realizada na Cidade Baixa no período que antecede à Lavagem do Bonfim, que acontece na próxima quinta-feira (15).

A operação teve como principal objetivo coibir a comercialização de produtos fora dos padrões exigidos pela legislação, especialmente aqueles com prazo de validade vencido, garantindo a segurança alimentar da população. A ação foi realizada na quinta-feira (8).

Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas 1 de 5

Foram apreendidas 198 garrafas de cerveja de um litro, 211 packs de cerveja em lata, totalizando 2.228 unidades, assim como 145 garrafas de bebida mista, refrigerantes, água mineral e outros itens. Parte significativa dos produtos apresentava irregularidades, como data de validade vencida, o que representa risco direto à saúde do consumidor.

"Todo o material foi apreendido na semana que antecede à Lavagem do Bonfim, período em que há um aumento significativo no comércio informal e na circulação de consumidores na região da Cidade Baixa. A retirada antecipada dessas mercadorias do mercado reforça o trabalho preventivo da Codecon, Semop, Vigilância Sanitária, além de órgãos estaduais, para evitar possíveis danos à saúde pública", diz o Codecon.

Bahia

Ações desse tipo foram intensificadas em toda a Bahia após registros de casos de intoxicação por metanol no estado. No dia 2 de janeiro, Morreu, Vinícius Oliveira Vieira, 31, uma das vítimas de intoxicação na cidade de Ribeira do Pombal, morreu. Também na quinta-feira (8), uma operação conduzida pela Polícia Civil na cidade de Cansanção interditou três estabelecimentos comerciais.

Foram apreendidas 535 garrafas de bebidas destiladas, entre whisky, gin, vodka e conhaque, com suspeita de irregularidades. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Uma pessoa foi conduzida à delegacia.

No povoado de Tanque da Gameleira, local onde ocorreu a maior apreensão, estava prevista a realização de um evento em um clube privado no dia 10 de janeiro. Em razão da ação fiscalizatória, o alvará para a realização da festa foi suspenso pela Prefeitura.