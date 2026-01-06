Acesse sua conta
Suspeito de vender bebida com metanol é preso na Bahia após morte e intoxicação em série

Com ele, foram apreendidas 12 garrafas de bebidas alcoólicas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11:25

Operação policial
Operação policial Crédito: Divulgação

A Polícia Civil da Bahia prendeu um homem investigado por envolvimento na distribuição de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, substância altamente tóxica. O caso está relacionado à intoxicação de seis mulheres e à morte de um homem após o consumo de bebidas adquiridas em Ribeira do Pombal, no interior do estado. 

O suspeito foi localizado no bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana, dentro de uma van usada para transporte de cargas, na manhã da segunda-feira (5). No veículo, os policiais encontraram 12 garrafas de bebidas alcoólicas, que foram apreendidas e encaminhadas para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). A van também foi recolhida. Além da prisão preventiva, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão contra o investigado.

A ação foi realizada de forma integrada por equipes das Diretorias Regionais de Polícia do Interior (Dirpins) Norte e Leste, da Delegacia Territorial de Cansanção, da 19ª Coorpin de Senhor do Bonfim, da 1ª Coorpin de Feira de Santana, da 25ª Coorpin de Euclides da Cunha e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI).

Vinícius Viera, vitíma de intoxicação por metanol por Redes Sociais
Operação da Vigilancia Sanitaria por Redes Sociais
Vinícius Vieira, vitima de bebida adulterada por Redes Sociais
1 de 5
Casos descartados

Ontem, a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) informou que três novos casos suspeitos de intoxicação por metanol foram descartados após investigação. Com isso, chegou a oito o número de notificações analisadas e excluídas no estado. O total de casos confirmados permanece em sete, com uma morte registrada.

A vítima fatal é Vinícius Oliveira Vieira, um dos intoxicados em Ribeira do Pombal. Ele chegou a ser transferido para o Hospital Couto Maia, em Salvador, mas não resistiu. A morte foi confirmada na sexta-feira (2).

As intoxicações foram oficialmente confirmadas em 31 de dezembro de 2025, após laudos do DPT detectarem metanol tanto em bebidas apreendidas no município quanto em amostras de sangue de sete pacientes hospitalizados. As investigações apontam que todos os produtos consumidos foram adquiridos no mesmo depósito da cidade.

Seis das vítimas ingeriram um drink à base de vodca durante uma festa de noivado. Vinícius, por sua vez, havia comprado bebida no mesmo local um dia antes e não participou do evento, sendo o primeiro a apresentar sintomas de intoxicação.

Quatro mulheres que estavam internadas no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, já receberam alta médica após apresentarem melhora clínica. Outras duas pacientes seguem em estado grave no Hospital Couto Maia: Edicleia Andrade de Matos, que permanece intubada, e Daniele Barbosa do Carmo Matos.

Depósito lacrado

Após a confirmação do surto, a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária lacraram o depósito onde as bebidas foram compradas e apreenderam produtos em outros dois estabelecimentos. A prefeitura de Ribeira do Pombal determinou a suspensão temporária da venda e do consumo de bebidas alcoólicas destiladas até esta segunda-feira (5), medida que também foi adotada pelo município vizinho de Ribeira do Amparo.

O Ministério da Saúde informou que acompanha o caso e reforçou o envio do antídoto fomepizol para a Bahia. Já a Sesab destacou que mantém ações de vigilância e prevenção para evitar novos episódios de intoxicação. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos, e denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181, da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

