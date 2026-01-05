RISCO

Distribuidoras na Bahia são notificadas após detecção de metanol em lotes de vodka

Medida busca interromper circulação de bebidas impróprias para o consumo

Esther Morais

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 08:36

Procon-BA intensifica ações preventivas e notifica distribuidoras após detecção de bebidas adulteradas com metanol Crédito: Rafael Martins/GOVBA

O Procon Bahia notificou duas distribuidoras de bebidas após a confirmação da presença de metanol em lotes de vodka comercializados no município de Ribeira do Pombal, no interior do estado. As notificações foram feitas na quarta-feira (31) e na quinta-feira (1º), após laudos emitidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

De acordo com o órgão, que é vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), as empresas devem apresentar imediatamente documentos como a rastreabilidade dos produtos, notas fiscais e certificados de regularidade sanitária. A medida tem caráter preventivo e busca interromper a circulação de bebidas impróprias para o consumo.

O secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, afirmou que a ação tem como foco principal a proteção da saúde dos consumidores. Segundo ele, as notificações são essenciais para identificar a origem dos produtos e retirar possíveis estoques do mercado.

A operação é realizada de forma integrada com a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária. Além das sanções administrativas, os responsáveis podem responder criminalmente por infrações relacionadas à saúde e à segurança pública.

O Procon-BA orienta que consumidores evitem bebidas de procedência duvidosa, com lacres violados ou rótulos em más condições. Denúncias podem ser feitas pelo e-mail denuncia.procon@sjdh.ba.gov.br ou pelo portal ba.gov.br.

Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas

Morreu na sexta-feira (2) Vinícius Oliveira Vieira, de 31 anos, uma das vítimas de intoxicação por metanol em Ribeira do Pombal, no interior da Bahia. Ele estava internado no Hospital Couto Maia, em Salvador, e não resistiu. A informação foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia.

Ao todo, sete pessoas foram intoxicadas. Seis delas consumiram um drink com vodca durante uma festa de noivado realizada na cidade. Vinícius não participou do evento, mas havia comprado bebida alcoólica no mesmo depósito no dia anterior e foi a primeira pessoa a apresentar sintomas.

Duas vítimas, Laís Santana Dias e Maria Clara Nascimento de Souza, que estavam internadas no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, receberam alta após melhora do quadro clínico. Maria Viviana Santos Almeida, que chegou a ficar na UTI no município, foi transferida para a enfermaria.