Metanol: prefeitura de cidade baiana proíbe venda e consumo de bebidas destiladas

Monique Lobo
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 17:57
A Prefeitura de Ribeira do Pombal proibiu a venda e distribuição de bebidas alcoólicas destiladas em todo o município até o dia 5 de janeiro de 2026. A medida foi anunciada nesta quarta-feira (31).
O decreto, de número 081/2025, foi implementado após a confirmação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) de que houve intoxicação por metanol em sete pessoas da cidade. Os pacientes deram entrada no Hospital Geral Santa Tereza, no município, no domingo (28) e segunda-feira (29).
Metanol continua fazendo vítimas
No comunicado, a prefeitura informou que a medida é excepcional e preventiva, "adotada para proteger a saúde da população enquanto seguem as ações de investigação, fiscalização e controle sanitário".
Ainda de acordo com o decreto, está proibido a comercialização, distribuição e consumo de:
Segue permitida a venda de cerveja, chopp e bebidas não alcoólicas.
Na última segunda-feira (29), seis pessoas deram entrada no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, com suspeita de intoxicação por ingestão acidental de metanol após consumo de bebida alcoólica. Todos eles tinham ido a uma festa de noivado no domingo (28).
Uma sétima vítima deu entrada na unidade de saúde no domingo, com os mesmos sintomas. Essa pessoa comprou bebida no mesmo estabelecimento que forneceu os produtos para a festa de noivado.
As internações ultrapassaram a capacidade de vagas na UTI do Hospital Geral Santa Tereza. Segundo moradores, profissionais de saúde que estavam de folga precisaram ser convocados para reforçar o suporte aos pacientes que chegavam. Dois pacientes foram transferidos para o Instituto Couto Maia (ICOM), em Salvador.