MEDIDA PREVENTIVA

Metanol: prefeitura de cidade baiana proíbe venda e consumo de bebidas destiladas

Decreto foi publicado nesta quarta-feira (31); sete pessoas estão internadas após intoxicação

Monique Lobo

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 17:57

Prefeitura de Ribeira do Pombal proíbe venda de bebidas alcoólicas Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Ribeira do Pombal proibiu a venda e distribuição de bebidas alcoólicas destiladas em todo o município até o dia 5 de janeiro de 2026. A medida foi anunciada nesta quarta-feira (31).

O decreto, de número 081/2025, foi implementado após a confirmação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) de que houve intoxicação por metanol em sete pessoas da cidade. Os pacientes deram entrada no Hospital Geral Santa Tereza, no município, no domingo (28) e segunda-feira (29).

No comunicado, a prefeitura informou que a medida é excepcional e preventiva, "adotada para proteger a saúde da população enquanto seguem as ações de investigação, fiscalização e controle sanitário".

Ainda de acordo com o decreto, está proibido a comercialização, distribuição e consumo de:

Whisky

Vodka



Cachaça



Gin



Rum



Similares



Segue permitida a venda de cerveja, chopp e bebidas não alcoólicas.

Relembre o caso

Uma sétima vítima deu entrada na unidade de saúde no domingo, com os mesmos sintomas. Essa pessoa comprou bebida no mesmo estabelecimento que forneceu os produtos para a festa de noivado.