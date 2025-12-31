INTOXICAÇÃO

Confirmado: perícia encontra metanol em bebidas e no sangue das sete vítimas na Bahia

Análise do Departamento de Polícia Técnica e exames laboratoriais identificaram a substância

Monique Lobo

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 13:09

Bebidas Crédito: Reprodução

Foi confirmada a intoxicação por metanol de sete pessoas em Ribeira do Pombal, no nordeste baiano. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (31), pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

De acordo com o órgão, a perícia técnica realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA) constatou a presença da substância metanol nas bebidas destiladas consumidas pelas vítimas. Além disso, a análise laboratorial confirmou a presença de metanol nas amostras de sangue das sete pessoas.

Metanol continua fazendo vítimas 1 de 27

Ainda segundo a Sesab, foi adotado imediatamente o protocolo orientado pelo Ministério da Saúde nestas circunstâncias. "As sete pessoas receberam todo o tratamento e atenção no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, além do antídoto, nos casos em que havia indicação", informou o comunicado.

A Vigilância Sanitária Municipal de Ribeira do Pombal e a Polícia Civil interditaram o estabelecimento que comercializou as bebidas.

Diante da confirmação da intoxicação por metanol em um período de festividades, a Sesab orientou a população a se certificar da procedência das bebidas destiladas que consumir, além de averiguar as embalagens para ver se não foram violadas e se contêm os selos de segurança. É importante, também, checar a idoneidade dos estabelecimentos que comercializam esses produtos.

Relembre o caso

Uma sétima vítima deu entrada na unidade de saúde no domingo, com os mesmos sintomas. Essa pessoa comprou bebida no mesmo estabelecimento que forneceu os produtos para a festa de noivado.