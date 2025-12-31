Confirmado: perícia encontra metanol em bebidas e no sangue das sete vítimas na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 13:09
Foi confirmada a intoxicação por metanol de sete pessoas em Ribeira do Pombal, no nordeste baiano. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (31), pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).
De acordo com o órgão, a perícia técnica realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA) constatou a presença da substância metanol nas bebidas destiladas consumidas pelas vítimas. Além disso, a análise laboratorial confirmou a presença de metanol nas amostras de sangue das sete pessoas.
Metanol continua fazendo vítimas
Ainda segundo a Sesab, foi adotado imediatamente o protocolo orientado pelo Ministério da Saúde nestas circunstâncias. "As sete pessoas receberam todo o tratamento e atenção no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, além do antídoto, nos casos em que havia indicação", informou o comunicado.
A Vigilância Sanitária Municipal de Ribeira do Pombal e a Polícia Civil interditaram o estabelecimento que comercializou as bebidas.
Diante da confirmação da intoxicação por metanol em um período de festividades, a Sesab orientou a população a se certificar da procedência das bebidas destiladas que consumir, além de averiguar as embalagens para ver se não foram violadas e se contêm os selos de segurança. É importante, também, checar a idoneidade dos estabelecimentos que comercializam esses produtos.
Na última segunda-feira (29), seis pessoas deram entrada no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, com suspeita de intoxicação por ingestão acidental de metanol após consumo de bebida alcoólica. Todos eles tinham ido a uma festa de noivado no domingo (28).
Uma sétima vítima deu entrada na unidade de saúde no domingo, com os mesmos sintomas. Essa pessoa comprou bebida no mesmo estabelecimento que forneceu os produtos para a festa de noivado.
As internações ultrapassaram a capacidade de vagas na UTI do Hospital Geral Santa Tereza. Segundo moradores, profissionais de saúde que estavam de folga precisaram ser convocados para reforçar o suporte aos pacientes que chegavam. Dois pacientes foram transferidos para o Instituto Couto Maia (ICOM), em Salvador.