Confirmado: perícia encontra metanol em bebidas e no sangue das sete vítimas na Bahia

Análise do Departamento de Polícia Técnica e exames laboratoriais identificaram a substância

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 13:09

Bebidas
Bebidas Crédito: Reprodução

Foi confirmada a intoxicação por metanol de sete pessoas em Ribeira do Pombal, no nordeste baiano. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (31), pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

De acordo com o órgão, a perícia técnica realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA) constatou a presença da substância metanol nas bebidas destiladas consumidas pelas vítimas. Além disso, a análise laboratorial confirmou a presença de metanol nas amostras de sangue das sete pessoas.

Fomepizol, usado no tratamento de intoxicação por metanol por Paulo Pinto/Agência Brasil
Parte do tratamento de paciente intoxicado por metanol envolveu vodca russa por Reprodução
[Edicase]Episódio do metanol acende alerta sobre a relação com as bebidas alcoólicas (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages | Shutterstock
Bahia recebe antídoto contra intoxicação por metanol e Ministério amplia estoque nacional por Matheus Landim/GOVBA
Bahia recebe antídoto contra intoxicação por metanol e Ministério amplia estoque nacional por Matheus Landim/GOVBA
Bahia recebe antídoto contra intoxicação por metanol e Ministério amplia estoque nacional por Matheus Landim/GOVBA
Veja como funciona método desenvolvido para identificar contaminação por metanol de forma rápida por Reprodução/TV Globo
[Edicase]É importante ficar atento aos sinais da intoxicação por metanol (Imagem: Syda Productions | Shutterstock) por Imagem: Syda Productions | Shutterstock
[Edicase]Medidas simples podem ajudar a proteger o seu negócio de bebidas com metanol (Imagem: etorres | Shutterstock) por Imagem: etorres | Shutterstock
Bebidas alcoólicas contaminadas com metanol causaram a morte de três pessoas por Freepik
Autoridades em saúde alertam para o risco de ingestão de metanol por Biodiesel Brasil/Divulgação
Ainda segundo a Sesab, foi adotado imediatamente o protocolo orientado pelo Ministério da Saúde nestas circunstâncias. "As sete pessoas receberam todo o tratamento e atenção no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, além do antídoto, nos casos em que havia indicação", informou o comunicado.

A Vigilância Sanitária Municipal de Ribeira do Pombal e a Polícia Civil interditaram o estabelecimento que comercializou as bebidas.

Diante da confirmação da intoxicação por metanol em um período de festividades, a Sesab orientou a população a se certificar da procedência das bebidas destiladas que consumir, além de averiguar as embalagens para ver se não foram violadas e se contêm os selos de segurança. É importante, também, checar a idoneidade dos estabelecimentos que comercializam esses produtos.

Relembre o caso

Na última segunda-feira (29), seis pessoas deram entrada no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, com suspeita de intoxicação por ingestão acidental de metanol após consumo de bebida alcoólica. Todos eles tinham ido a uma festa de noivado no domingo (28).

Uma sétima vítima deu entrada na unidade de saúde no domingo, com os mesmos sintomas. Essa pessoa comprou bebida no mesmo estabelecimento que forneceu os produtos para a festa de noivado.

As internações ultrapassaram a capacidade de vagas na UTI do Hospital Geral Santa Tereza. Segundo moradores, profissionais de saúde que estavam de folga precisaram ser convocados para reforçar o suporte aos pacientes que chegavam. Dois pacientes foram transferidos para o Instituto Couto Maia (ICOM), em Salvador.

