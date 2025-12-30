O que havia nas garrafas? Bebidas consumidas por pacientes internados na Bahia passam por análise

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 17:12
As garrafas das bebidas consumidas pelas sete pessoas que foram internadas com suspeita de intoxicação por metanol em Ribeira do Pombal, no nordeste baiano, foram encaminhadas para o Laboratório Central de Polícia Técnica, em Salvador, para análise. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), nesta terça-feira (30).
Além disso, o estabelecimento que comercializou as bebidas, que não teve o no divulgado, foi interditado. Ainda segundo o órgão, a distribuição do produto também está sendo investigada.
Metanol continua fazendo vítimas
Dos sete pacientes que deram entrada no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, cinco continuam na unidade e outros dois foram encaminhados para o Instituto Couto Maia, em Salvador.
Eles aguardam o resultado de exames laboratoriais para a confirmação se houve a intoxicação por metanol. Amostras de sangue foram coletadas e enviadas ao laboratório do Departamento de Polícia Técnica (DPT), em Salvador.