INTOXICAÇÃO POR METANOL

O que havia nas garrafas? Bebidas consumidas por pacientes internados na Bahia passam por análise

As sete vítimas seguem internadas em dois hospitais do estado

Monique Lobo

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 17:12

Garrafas de bebidas consumidas foram encaminhadas para análise Crédito: Agência SP/Divulgação

As garrafas das bebidas consumidas pelas sete pessoas que foram internadas com suspeita de intoxicação por metanol em Ribeira do Pombal, no nordeste baiano, foram encaminhadas para o Laboratório Central de Polícia Técnica, em Salvador, para análise. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), nesta terça-feira (30).

Além disso, o estabelecimento que comercializou as bebidas, que não teve o no divulgado, foi interditado. Ainda segundo o órgão, a distribuição do produto também está sendo investigada.

Metanol continua fazendo vítimas 1 de 27

Dos sete pacientes que deram entrada no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, cinco continuam na unidade e outros dois foram encaminhados para o Instituto Couto Maia, em Salvador.