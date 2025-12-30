Acesse sua conta
O que havia nas garrafas? Bebidas consumidas por pacientes internados na Bahia passam por análise

As sete vítimas seguem internadas em dois hospitais do estado

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 17:12

Garrafas de bebidas consumidas foram encaminhadas para análise
Garrafas de bebidas consumidas foram encaminhadas para análise Crédito: Agência SP/Divulgação

As garrafas das bebidas consumidas pelas sete pessoas que foram internadas com suspeita de intoxicação por metanol em Ribeira do Pombal, no nordeste baiano, foram encaminhadas para o Laboratório Central de Polícia Técnica, em Salvador, para análise. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), nesta terça-feira (30).

Além disso, o estabelecimento que comercializou as bebidas, que não teve o no divulgado, foi interditado. Ainda segundo o órgão, a distribuição do produto também está sendo investigada.

Dos sete pacientes que deram entrada no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, cinco continuam na unidade e outros dois foram encaminhados para o Instituto Couto Maia, em Salvador.

Eles aguardam o resultado de exames laboratoriais para a confirmação se houve a intoxicação por metanol. Amostras de sangue foram coletadas e enviadas ao laboratório do Departamento de Polícia Técnica (DPT), em Salvador.

