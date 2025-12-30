Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Estava vendo tudo turvo', diz mulher internada com suspeita de intoxicação por metanol após festa de noivado

Casos suspeitos no interior da Bahia foram confirmados pela Secretaria de Saúde do Estado nesta segunda-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 10:32

Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal
Pacientes estão internados no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal Crédito: Reprodução

Seis das sete pessoas com suspeita de intoxicação por metanol em Ribeira do Pombal, no nordeste baiano, foram internadas após irem à mesma festa de noivado no último domingo (28).

As seis pessoas deram entrada no Hospital Geral Santa Tereza (HGST) no fim da tarde de segunda-feira (29). O sétimo paciente, um jovem identificado como Vinícius, não estava na mesma festa que os demais e foi internado um dia antes.

Metanol continua fazendo vítimas

Fomepizol, usado no tratamento de intoxicação por metanol por Paulo Pinto/Agência Brasil
Parte do tratamento de paciente intoxicado por metanol envolveu vodca russa por Reprodução
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
[Edicase]Episódio do metanol acende alerta sobre a relação com as bebidas alcoólicas (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages | Shutterstock
Bahia recebe antídoto contra intoxicação por metanol e Ministério amplia estoque nacional por Matheus Landim/GOVBA
Bahia recebe antídoto contra intoxicação por metanol e Ministério amplia estoque nacional por Matheus Landim/GOVBA
Bahia recebe antídoto contra intoxicação por metanol e Ministério amplia estoque nacional por Matheus Landim/GOVBA
Veja como funciona método desenvolvido para identificar contaminação por metanol de forma rápida por Reprodução/TV Globo
[Edicase]É importante ficar atento aos sinais da intoxicação por metanol (Imagem: Syda Productions | Shutterstock) por Imagem: Syda Productions | Shutterstock
[Edicase]Medidas simples podem ajudar a proteger o seu negócio de bebidas com metanol (Imagem: etorres | Shutterstock) por Imagem: etorres | Shutterstock
Bebidas alcoólicas contaminadas com metanol causaram a morte de três pessoas por Freepik
Autoridades em saúde alertam para o risco de ingestão de metanol por Biodiesel Brasil/Divulgação
1 de 27
Fomepizol, usado no tratamento de intoxicação por metanol por Paulo Pinto/Agência Brasil

As internações ultrapassaram a capacidade de vagas na UTI do Hospital Geral Santa Tereza. Segundo moradores, profissionais de saúde que estavam de folga precisaram ser convocados para reforçar o suporte aos pacientes que chegavam.

Entre as pessoas internadas estão a cantora Vivi Soares, sua irmã Josy Soares e a professora Edicleia Andrade, cunhada das duas.

Pela falta de vagas e por conta do quadro clínico mais delicado, Edicleia Andrade foi transferida para o Instituto Couto Maia (ICOM), em Salvador, na madrugada desta terça-feira (30). Os outros pacientes seguem sob cuidados em Ribeira do Pombal e já receberam o antídoto para intoxicação por metanol, de acordo com a direção do HGST.

Segundo uma amiga de Vivi Soares, a cantora começou a sentir os sintomas da intoxicação desde que acordou na segunda-feira, mas acreditava se tratar de ressaca.

“Ela não tem o costume de beber vodca e estava bebendo mesmo assim. Acordou tonta, sentindo enjoo, e a gente associou a isso. Até que ela disse ‘minha irmã também não está bem não’ e mostrou uma mensagem que Josy mandou. Na mensagem estava escrito: ‘Vivi, estou aqui numa ressaca daquelas, nunca tive isso’. E quem estava digitando era a filha dela, porque Josy não estava conseguindo enxergar direito”, conta a amiga, que preferiu não se identificar.

Depois de mostrar a mensagem da irmã, Vivi relatou os mesmos sintomas e disse que “estava vendo tudo turvo, como se tivesse um monte de vagalumes”. “Foi aí que eu percebi que tinha algo errado e falei que ela tinha que ir logo para o hospital”, completa a amiga.

Ainda não há informações sobre a origem da bebida contaminada.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a apuração das causas foi iniciada com atuação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs-BA), do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (Ciatox-BA), Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, bem como da Polícia Civil e Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Leia mais

Imagem - Pacientes com suspeita de intoxicação por metanol beberam coquetel em festa na Bahia

Pacientes com suspeita de intoxicação por metanol beberam coquetel em festa na Bahia

Imagem - Sete pessoas são internadas com suspeita de intoxicação por metanol no interior da Bahia

Sete pessoas são internadas com suspeita de intoxicação por metanol no interior da Bahia

Imagem - Jovem morre na Bahia após ingerir uísque contaminado com metanol e ser internado

Jovem morre na Bahia após ingerir uísque contaminado com metanol e ser internado

Tags:

Paciente Hospital Metanol Intoxicação

Mais recentes

Imagem - Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho

Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho
Imagem - Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia

Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia
Imagem - 'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)