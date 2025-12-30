INTOXICAÇÃO

'Estava vendo tudo turvo', diz mulher internada com suspeita de intoxicação por metanol após festa de noivado

Casos suspeitos no interior da Bahia foram confirmados pela Secretaria de Saúde do Estado nesta segunda-feira (29)

Maria Raquel Brito

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 10:32

Pacientes estão internados no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal Crédito: Reprodução

Seis das sete pessoas com suspeita de intoxicação por metanol em Ribeira do Pombal, no nordeste baiano, foram internadas após irem à mesma festa de noivado no último domingo (28).

As seis pessoas deram entrada no Hospital Geral Santa Tereza (HGST) no fim da tarde de segunda-feira (29). O sétimo paciente, um jovem identificado como Vinícius, não estava na mesma festa que os demais e foi internado um dia antes.

Metanol continua fazendo vítimas 1 de 27

As internações ultrapassaram a capacidade de vagas na UTI do Hospital Geral Santa Tereza. Segundo moradores, profissionais de saúde que estavam de folga precisaram ser convocados para reforçar o suporte aos pacientes que chegavam.

Entre as pessoas internadas estão a cantora Vivi Soares, sua irmã Josy Soares e a professora Edicleia Andrade, cunhada das duas.

Pela falta de vagas e por conta do quadro clínico mais delicado, Edicleia Andrade foi transferida para o Instituto Couto Maia (ICOM), em Salvador, na madrugada desta terça-feira (30). Os outros pacientes seguem sob cuidados em Ribeira do Pombal e já receberam o antídoto para intoxicação por metanol, de acordo com a direção do HGST.

Segundo uma amiga de Vivi Soares, a cantora começou a sentir os sintomas da intoxicação desde que acordou na segunda-feira, mas acreditava se tratar de ressaca.

“Ela não tem o costume de beber vodca e estava bebendo mesmo assim. Acordou tonta, sentindo enjoo, e a gente associou a isso. Até que ela disse ‘minha irmã também não está bem não’ e mostrou uma mensagem que Josy mandou. Na mensagem estava escrito: ‘Vivi, estou aqui numa ressaca daquelas, nunca tive isso’. E quem estava digitando era a filha dela, porque Josy não estava conseguindo enxergar direito”, conta a amiga, que preferiu não se identificar.

Depois de mostrar a mensagem da irmã, Vivi relatou os mesmos sintomas e disse que “estava vendo tudo turvo, como se tivesse um monte de vagalumes”. “Foi aí que eu percebi que tinha algo errado e falei que ela tinha que ir logo para o hospital”, completa a amiga.

Ainda não há informações sobre a origem da bebida contaminada.