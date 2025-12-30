Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 10:32
Seis das sete pessoas com suspeita de intoxicação por metanol em Ribeira do Pombal, no nordeste baiano, foram internadas após irem à mesma festa de noivado no último domingo (28).
As seis pessoas deram entrada no Hospital Geral Santa Tereza (HGST) no fim da tarde de segunda-feira (29). O sétimo paciente, um jovem identificado como Vinícius, não estava na mesma festa que os demais e foi internado um dia antes.
Metanol continua fazendo vítimas
As internações ultrapassaram a capacidade de vagas na UTI do Hospital Geral Santa Tereza. Segundo moradores, profissionais de saúde que estavam de folga precisaram ser convocados para reforçar o suporte aos pacientes que chegavam.
Entre as pessoas internadas estão a cantora Vivi Soares, sua irmã Josy Soares e a professora Edicleia Andrade, cunhada das duas.
Pela falta de vagas e por conta do quadro clínico mais delicado, Edicleia Andrade foi transferida para o Instituto Couto Maia (ICOM), em Salvador, na madrugada desta terça-feira (30). Os outros pacientes seguem sob cuidados em Ribeira do Pombal e já receberam o antídoto para intoxicação por metanol, de acordo com a direção do HGST.
Segundo uma amiga de Vivi Soares, a cantora começou a sentir os sintomas da intoxicação desde que acordou na segunda-feira, mas acreditava se tratar de ressaca.
“Ela não tem o costume de beber vodca e estava bebendo mesmo assim. Acordou tonta, sentindo enjoo, e a gente associou a isso. Até que ela disse ‘minha irmã também não está bem não’ e mostrou uma mensagem que Josy mandou. Na mensagem estava escrito: ‘Vivi, estou aqui numa ressaca daquelas, nunca tive isso’. E quem estava digitando era a filha dela, porque Josy não estava conseguindo enxergar direito”, conta a amiga, que preferiu não se identificar.
Depois de mostrar a mensagem da irmã, Vivi relatou os mesmos sintomas e disse que “estava vendo tudo turvo, como se tivesse um monte de vagalumes”. “Foi aí que eu percebi que tinha algo errado e falei que ela tinha que ir logo para o hospital”, completa a amiga.
Ainda não há informações sobre a origem da bebida contaminada.
De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a apuração das causas foi iniciada com atuação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs-BA), do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (Ciatox-BA), Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, bem como da Polícia Civil e Departamento de Polícia Técnica (DPT).