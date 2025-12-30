RISCO

Pacientes com suspeita de intoxicação por metanol beberam coquetel em festa na Bahia

Quatro pessoas apresentaram sintomas graves

Esther Morais

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 08:57



Os sete pacientes que estão internados sob suspeita de intoxicação por metanol na Bahia apresentaram sintomas após beberem um coquetel com vodka durante uma festa de noivado. As informações são da TV Bahia.

Todos são de Ribeira do Pombal, no nordeste baiano. Quatro pacientes apresentaram sintomas graves, e um deles será transferido para o Hospital Couto Maia, em Salvador. A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) acompanha o caso e realiza exames para confirmar a causa do problema.

A apuração é realizada pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs-BA), pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (Ciatox-BA), pela Vigilância Sanitária estadual e municipal, além da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Casos de intoxicação por metanol na Bahia

No último dia 10, um jovem identificado como Fridman Gustavo Amorim Brito, de 22 anos, morreu após passar 29 dias internado no Hospital Regional de Juazeiro, no norte da Bahia. Ele é a segunda vítima fatal ligada ao consumo de uma bebida alcoólica - um uísque - contaminada com metanol.

A primeira morte registrada foi a da namorada de Fridman, a influenciadora digital Yasmin Ângela, que faleceu há um mês, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, após os dois ingerirem a bebida contaminada durante a festa de aniversário da jovem. Yasmin passou mal pouco depois de consumir o uísque.

Até o dia 20 de novembro, o Brasil havia registrado 62 casos confirmados de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas, segundo dados do Ministério da Saúde. Até essa data, haviam sido registradas 16 mortes: nove em São Paulo, três no Paraná, três em Pernambuco e uma em Mato Grosso.