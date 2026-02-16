MORTE

Tragédia em rio: ex-vereador morre após bater a cabeça durante mergulho na Bahia

Acidente aconteceu no município de Conde, na Região Metropolitana de Salvador

Almir de Souza Oliveira bateu a cabeça em mergulho Crédito: Reprodução

O ex-vereador de Conceição do Almeida, Almir de Souza Oliveira, de 48 anos, conhecido como ‘Orêa Correria’, morreu na tarde deste domingo (15) após sofrer um acidente durante um mergulho em um rio no município de Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com informações repassadas pela família à Polícia Civil, Almir mergulhou em um trecho raso do rio e acabou atingindo a cabeça em pedras submersas. Ele foi socorrido e levado a uma unidade de saúde da região, mas não reagiu às tentativas de reanimação. A causa da morte foi apontada como traumatismo craniano.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para expedir as guias periciais e realizar a remoção do corpo. As circunstâncias do acidente são investigadas pela 1ª Delegacia Territorial de Alagoinhas.