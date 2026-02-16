Acesse sua conta
Vereador preso por homícidio é líder de facção criminosa na Bahia

Polícia aponta envolvimento com tráfico e ao menos dois homicídios

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 17:04

Neném de Augusto (MDB) foi preso pela polícia Crédito: Reprodução

O vereador Neném de Augusto (MDB), que foi preso em Salvador por envolvimento em um homicídio, é líder da facção do Bonde do Maluco (BDM), de acordo com fontes policiais. O parlamentar, que exerce mandato em Cabaceiras do Paraguaçu, teria influência dentro do grupo criminoso na região do Recôncavo Baiano.

Segundo a investigação pela qual foi preso, Neném é suspeito de envolvimento na morte de Josevaldo da Conceição, registrada em 17 de setembro de 2025, no povoado de Quixabeira, zona rural de Governador Mangabeira. A vítima foi localizada às margens de uma estrada vicinal, ao lado da motocicleta, com ferimentos na cabeça.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

De acordo com a polícia, o vereador é apontado como autor de ao menos dois homicídios e é investigado por ligação com o tráfico de drogas na região. A prisão de Neném foi realizada no Imbuí, em Salvador, onde os agentes cumpriram mandado judicial.

Durante a ação, outras pessoas que estavam no imóvel foram levadas para a delegacia para prestar esclarecimentos. Conforme a polícia, uma delas chegou a quebrar o próprio aparelho celular no momento da abordagem, situação que será investigada em procedimento separado.

Outro homem encontrado no local, cuja identidade não foi divulgada, possui antecedentes por crimes patrimoniais. Segundo a polícia, ele tem registros por apropriação indébita de veículos e histórico relacionado a estelionato.

O caso segue sob investigação e o vereador permanece à disposição da Justiça.

