TRAGÉDIA

Ufba lamenta morte de aluna do mestrado em acidente no circuito Barra-Ondina

"Que a memória de Alice permaneça marcada por seu sorriso, sua dedicação e pela escolha apaixonada de fazer da vida e da ciência o seu caminho profissional"



Perla Ribeiro

Esther Morais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 17:29

Alice, de 24 anos, estudava na Ufba Crédito: Reprodução

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) emitiu uma nota de pesar pela morte da estudante Alice Santos Contreiras, 24 anos. Ela morreu na madrugada desta segunda-feira (16), após ser atropelada por um caminhão de limpeza urbana durante o Carnaval de Salvador. O acidente aconteceu no circuito Barra Ondina por volta das 4h, logo após a passagem dos trios elétricos, enquanto equipes realizavam a limpeza da via.

"Com imenso pesar, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) lamenta a morte precoce da bióloga Alice Santos Contreiras, estudante do programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Evolução (PPGBioEvo) do Instituto de Biologia da Ufba", diz trecho do comunicado. Segundo a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador, a jovem subiu no caminhão sem autorização enquanto o veículo estava em movimento. Ela teria escorregado, caído sob uma das rodas e sido atropelada. O socorro foi acionado imediatamente, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

"Sua partida ocorre em um momento que deveria ser de celebração e alegria. Que a memória de Alice permaneça marcada por seu sorriso, sua dedicação e pela escolha apaixonada de fazer da vida e da ciência o seu caminho profissional. A Ufba se solidariza com familiares, amigos, colegas e docentes neste momento de profunda dor", diz, trecho do comunicado.

Alice Contreiras era bióloga e estudante de pós graduação da Universidade Federal da Bahia. Ainda de acordo com a instituição, em seu currículo Lattes, Alice se definia como uma profissional comprometida, dedicada e movida pela curiosidade em compreender os processos que sustentam a vida biológica. No mestrado, era orientanda da professora Janaina Lima de Oliveira, desenvolvendo sua trajetória acadêmica com seriedade e entusiasmo.