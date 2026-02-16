Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após horas desaparecida, turista do Rio é encontrada em Salvador

Mulher foi vista pela última vez no Rio Vermelho e foi encontrada no Largo do Tanque

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 18:18

Polícia Civil no Carnaval
Polícia Civil no Carnaval Crédito: Divulgação

Uma turista do Rio de Janeiro foi encontrada após desaparecer durante o Carnaval de Salvador, na tarde do último sábado (14). A mulher, de 63 anos, foi localizada nas imediações do bairro Largo do Tanque, a cerca de 12 km de distância do local onde havia sido vista pela última vez, no Rio Vermelho.

Identificada pelo prenome Solange, ela teve o desaparecimento comunicado pela filha, que procurou o posto do Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (SERVVIR), instalado na Avenida Milton Santos, em Ondina.

Barra-Ondina: confira as fotos do primeiro dia do Carnaval

Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Léo Santana por Arisson Marinho/CORREIO
Ara Ketu por Arisson Marinho/CORREIO
Léo Santana por Reprodução
Aos 90 anos, foliona dá exemplo de disposição e garante: 'Amanhã venho de novo' por Maysa Polcri/CORREIO
Aos 90 anos, foliona dá exemplo de disposição e garante: 'Amanhã venho de novo' por Maysa Polcri/CORREIO
Varredores se divertem no primeiro dia de folia por Millena Marques/CORREIO
Veja fotos de Bell Marques na quinta-feira de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Veja fotos de Bell Marques na quinta-feira de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Veja fotos de Bell Marques na quinta-feira de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Veja fotos de Bell Marques na quinta-feira de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 42
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO

No local, a filha informou que estava na capital baiana, hospedada em um apartamento para participar da folia, quando percebeu o sumiço da mãe.

Com base nas informações repassadas, a turista foi identificada por meio das câmeras da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Policiais civis entraram em contato com a familiar e informaram o endereço onde Solange se encontrava. Ela se deslocou até o Largo do Tanque e reencontrou a mãe.

Mais recentes

Imagem - Dono de camarote interditado na Barra foi preso com mais de 500 munições de fuzil em resort de luxo

Dono de camarote interditado na Barra foi preso com mais de 500 munições de fuzil em resort de luxo
Imagem - Ufba lamenta morte de aluna do mestrado em acidente no circuito Barra-Ondina

Ufba lamenta morte de aluna do mestrado em acidente no circuito Barra-Ondina
Imagem - Vereador preso por homícidio é líder de facção criminosa na Bahia

Vereador preso por homícidio é líder de facção criminosa na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos
01

Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos

Imagem - Bahia tem três apostas premiadas na Mega-Sena; veja onde saíram os bilhetes
02

Bahia tem três apostas premiadas na Mega-Sena; veja onde saíram os bilhetes

Imagem - Ivete Sangalo 'abandona' escolta ao perceber que PMs batiam de cacetete no povo para abrir caminho; veja vídeo
03

Ivete Sangalo 'abandona' escolta ao perceber que PMs batiam de cacetete no povo para abrir caminho; veja vídeo

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos nesta segunda (16)
04

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos nesta segunda (16)