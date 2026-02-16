Após horas desaparecida, turista do Rio é encontrada em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 18:18
Uma turista do Rio de Janeiro foi encontrada após desaparecer durante o Carnaval de Salvador, na tarde do último sábado (14). A mulher, de 63 anos, foi localizada nas imediações do bairro Largo do Tanque, a cerca de 12 km de distância do local onde havia sido vista pela última vez, no Rio Vermelho.
Identificada pelo prenome Solange, ela teve o desaparecimento comunicado pela filha, que procurou o posto do Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (SERVVIR), instalado na Avenida Milton Santos, em Ondina.
Barra-Ondina: confira as fotos do primeiro dia do Carnaval
No local, a filha informou que estava na capital baiana, hospedada em um apartamento para participar da folia, quando percebeu o sumiço da mãe.
Com base nas informações repassadas, a turista foi identificada por meio das câmeras da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).
Policiais civis entraram em contato com a familiar e informaram o endereço onde Solange se encontrava. Ela se deslocou até o Largo do Tanque e reencontrou a mãe.