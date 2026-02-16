Operação policial acaba com quatro suspeitos mortos na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 16:20
Quatro homens morreram durante uma troca de tiros com policiais militares nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (16), em Porto Seguro, no extremo sul do estado. A ocorrência foi registrada por volta das 6h, na zona rural do distrito de Pindorama.
No caso, equipes do 8º Batalhão e da Força Tática realizavam incursões na localidade quando teriam sido recebidas a tiros. Houve revide por parte das equipes e os quatro suspeitos foram atingidos durante o confronto. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados ao hospital municipal, mas não resistiram aos ferimentos.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Segundo o g1, um dos mortos foi identificado como Everson Souza Mendes, conhecido como “Cigano”. Ele possuía mandado de prisão preventiva em aberto e era apontado como integrante de uma facção criminosa com atuação na região. O suspeito era investigado por participação em homicídios e por supostamente liderar o tráfico de drogas em Pindorama.
Durante a ação, os policiais apreenderam armas de fogo — incluindo um fuzil — além de porções de drogas. Todo o material foi apresentado na delegacia territorial da cidade. A Polícia Militar informou que o policiamento foi intensificado no distrito após a ocorrência e que a ação segue sob apuração.