ACIDENTE

Vereador de cidade baiana fica ferido após colisão entre moto e caminhonete na BR-324

Acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (13)

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 20:47

Vereador Daniel de Macário sofreu acidente na BR-324 Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um vereador da cidade de Riachão do Jacuípe, no nordeste baiano, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito. A colisão ocorreu na BR-324, na noite desta sexta-feira (13).

Daniel de Macário (PDT) conduzia uma motocicleta que colidiu com uma caminhonete na via. Segundo informações da brigada Anjos Jacuipenses, responsável por prestar apoio na ocorrência, o político foi encontrado consciente, apresentando escoriações pelo corpo e hemorragia intensa na região do rosto.