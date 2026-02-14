Vereador de cidade baiana fica ferido após colisão entre moto e caminhonete na BR-324

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 20:47
Um vereador da cidade de Riachão do Jacuípe, no nordeste baiano, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito. A colisão ocorreu na BR-324, na noite desta sexta-feira (13).
Daniel de Macário (PDT) conduzia uma motocicleta que colidiu com uma caminhonete na via. Segundo informações da brigada Anjos Jacuipenses, responsável por prestar apoio na ocorrência, o político foi encontrado consciente, apresentando escoriações pelo corpo e hemorragia intensa na região do rosto.
Ele recebeu os primeiros socorros, com controle do sangramento, avaliação dos sinais vitais e estabilização no local, e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a uma unidade de saúde não informada, onde recebeu atendimento especializado.