Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresário de 31 anos é a primeira vítima de metanol na Bahia; saiba quem era Vinícius Vieira

Morador de Ribeira do Pombal, de 31 anos, foi a primeira vítima a apresentar sintomas após consumir bebida contaminada adquirida em um depósito local.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 15:20

Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas
Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas Crédito: Reprodução

A morte de Vinícius Oliveira Vieira, de 31 anos, confirmada na noite desta sexta-feira (2), gerou forte comoção e alerta no interior da Bahia. Ele foi a primeira vítima fatal de intoxicação por metanol que ocorreu na cidade de Ribeira do Pombal e deixou outras seis pessoas hospitalizadas após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Vinícius era morador do município e, segundo investigações preliminares, não participava da festa de noivado onde a maioria das outras vítimas foi contaminada. No entanto, ele teria adquirido uma garrafa de vodca no mesmo depósito de bebidas utilizado pelos organizadores do evento. O homem começou a passar mal ainda no dia anterior à celebração, apresentando sintomas severos como visão turva, taquicardia e um forte gosto amargo na boca.

Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas

Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas por Reprodução
Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas por Reprodução
Vinícius Viera, vitíma de intoxicação por metanol por Redes Sociais
Operação da Vigilancia Sanitaria por Redes Sociais
Vinícius Vieira, vitima de bebida adulterada por Redes Sociais
1 de 5
Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas por Reprodução

Devido à gravidade do quadro, Vinícius foi inicialmente atendido no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, mas precisou ser transferido para o Instituto Couto Maia, em Salvador, referência em doenças infectocontagiosas e toxicologia. Ele permaneceu internado por cerca de uma semana, mas não resistiu às complicações sistêmicas causadas pelo metanol, uma substância altamente tóxica comumente encontrada em combustíveis e solventes.

A Polícia Civil da Bahia confirmou, por meio de laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT), a presença de metanol tanto no sangue dos pacientes quanto em garrafas de bebidas apreendidas. O estabelecimento responsável pela venda foi interditado pela Vigilância Sanitária.

Em resposta à tragédia, a Prefeitura de Ribeira do Pombal publicou um decreto emergencial proibindo a comercialização e o consumo de qualquer bebida alcoólica destilada no município até o dia 5 de janeiro, como medida de precaução para evitar novos casos.

De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, ele era dono de uma loja de celulares, em Ribeira do Pombal, solteiro e não tinha filhos.

Ainda em entrevista ao canal, o subsecretário da Saúde do Estado, Paulo Barbosa, detalhou que a investigação técnica identificou a origem do produto como o único ponto de convergência entre os sete pacientes. Segundo o gestor, o rastreamento foi essencial para confirmar que a contaminação não estava restrita a um único evento social, mas sim ao fornecedor da bebida.

"O que havia em comum em relação às duas histórias: a do indivíduo que fez consumo isolado e o grupo que estava nessa festividade, é que ambos consumiram a mesma bebida - um determinado tipo de vodka - vendida pelo mesmo distribuidor. Esse foi um elo de ligação entre as duas situações", detalhou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas

Metanol: prefeitura de cidade baiana proíbe venda e consumo de bebidas destiladas

Confirmado: perícia encontra metanol em bebidas e no sangue das sete vítimas na Bahia

'Estava vendo tudo turvo', diz mulher internada com suspeita de intoxicação por metanol após festa de noivado

Tags:

Tragédia Morte Metanol

Mais recentes

Imagem - Cinco pessoas da mesma família morrem em colisão entre carro e caminhão na Bahia

Cinco pessoas da mesma família morrem em colisão entre carro e caminhão na Bahia
Imagem - Duas mulheres morrem carbonizadas e suspeito é encontrado morto em Remanso, na Bahia

Duas mulheres morrem carbonizadas e suspeito é encontrado morto em Remanso, na Bahia
Imagem - Voo de Osvaldo, do Vitória, retorna aos Estados Unidos após ofensiva militar na Venezuela

Voo de Osvaldo, do Vitória, retorna aos Estados Unidos após ofensiva militar na Venezuela

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário
01

Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Imagem - Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar
02

Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar

Imagem - Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro
03

Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro

Imagem - Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada
04

Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada