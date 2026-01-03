TRAGEDIA

Empresário de 31 anos é a primeira vítima de metanol na Bahia; saiba quem era Vinícius Vieira

Morador de Ribeira do Pombal, de 31 anos, foi a primeira vítima a apresentar sintomas após consumir bebida contaminada adquirida em um depósito local.

Nauan Sacramento

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 15:20

Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas Crédito: Reprodução

A morte de Vinícius Oliveira Vieira, de 31 anos, confirmada na noite desta sexta-feira (2), gerou forte comoção e alerta no interior da Bahia. Ele foi a primeira vítima fatal de intoxicação por metanol que ocorreu na cidade de Ribeira do Pombal e deixou outras seis pessoas hospitalizadas após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Vinícius era morador do município e, segundo investigações preliminares, não participava da festa de noivado onde a maioria das outras vítimas foi contaminada. No entanto, ele teria adquirido uma garrafa de vodca no mesmo depósito de bebidas utilizado pelos organizadores do evento. O homem começou a passar mal ainda no dia anterior à celebração, apresentando sintomas severos como visão turva, taquicardia e um forte gosto amargo na boca.

A Polícia Civil da Bahia confirmou, por meio de laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT), a presença de metanol tanto no sangue dos pacientes quanto em garrafas de bebidas apreendidas. O estabelecimento responsável pela venda foi interditado pela Vigilância Sanitária.

Em resposta à tragédia, a Prefeitura de Ribeira do Pombal publicou um decreto emergencial proibindo a comercialização e o consumo de qualquer bebida alcoólica destilada no município até o dia 5 de janeiro, como medida de precaução para evitar novos casos.

De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, ele era dono de uma loja de celulares, em Ribeira do Pombal, solteiro e não tinha filhos.

Ainda em entrevista ao canal, o subsecretário da Saúde do Estado, Paulo Barbosa, detalhou que a investigação técnica identificou a origem do produto como o único ponto de convergência entre os sete pacientes. Segundo o gestor, o rastreamento foi essencial para confirmar que a contaminação não estava restrita a um único evento social, mas sim ao fornecedor da bebida.