Show de Léo Santana é cancelado após fortes chuvas em Salvador; saiba nova data

Chuvas intensas alagaram a capital baiana e obrigaram o artista a adiar a gravação do audiovisual “DNA de Gigante”

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 19:34

Léo Santana
Léo Santana Crédito: Aleff Oliveira

Quem esperava curtir o grande show de Léo Santana nesta quinta-feira (20) vai precisar segurar a ansiedade por mais alguns dias. Por causa do forte temporal que atinge Salvador desde a tarde, o cantor precisou adiar a gravação do audiovisual “Léo Santana - DNA de Gigante”, que marcaria seus 20 anos de carreira e integraria a programação do Dia da Consciência Negra.

A apresentação gratuita estava marcada para começar às 15h, na Praça Maria Felipa, no Comércio, e fazia parte do Novembro Salvador Capital Afro. Mas, com as chuvas intensas, relâmpagos e rajadas de vento, a equipe do artista decidiu priorizar a segurança do público. Em comunicado oficial, a Salvador Produções explicou que a decisão foi tomada após orientação do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura.

O show agora está previsto para domingo, dia 23 de novembro, às 15h, no mesmo local.

Segundo a Defesa Civil, Salvador enfrentou um volume impressionante de chuva: cerca de 80 mm em apenas uma hora, quase o total esperado para o mês inteiro de novembro, que é de 108 mm. O temporal causou diversos alagamentos em pontos importantes da cidade, como as avenidas Garibaldi, Centenário e Gal Costa, que ficaram completamente tomadas pela água.

A decisão, embora triste para quem aguardava o momento, foi encarada com responsabilidade. “Tentamos até o último momento, mas entendemos que a segurança vem primeiro”, diz o comunicado. Léo Santana também se pronunciou, demonstrando frustração, mas mantendo o tom de fé: “Entregamos tudo nas mãos de Deus. Domingo faremos uma gravação linda”.

O projeto “DNA de Gigante” promete relembrar grandes hits, trazer músicas inéditas e revisitar a trajetória de duas décadas do artista, do menino do Subúrbio Ferroviário ao fenômeno nacional. A superprodução inclui palco especial, painéis de LED, corpo de baile e cenografia grandiosa, tudo pronto para comemorar a força da música baiana durante o mês dedicado às raízes afro-brasileiras.

Tags:

Chuva Salvador Show léo Santana

