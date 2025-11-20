Força do Anjo da Cura atinge 3 signos nesta quinta (20 de novembro): libertação emocional e cura profunda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 19:19
Nesta quarta-feira (20), com o Sol em Sagitário, tudo se movimenta para o futuro. Com a força do dia, tudo honra o passado. E no meio desses dois mundos, surge o Anjo da Cura, trazendo libertação emocional e reconexão espiritual.
Hoje é dia de silenciar padrões herdados. De romper pactos de dor. De acolher sua história e finalmente caminhar leve.
As 3 qualidades de cada signo
Mensagem do dia:
Neste 20 de novembro, o corpo lembra, o espírito responde, o coração se alivia. Hoje, você renasce para si.