Força do Anjo da Cura atinge 3 signos nesta quinta (20 de novembro): libertação emocional e cura profunda

Em união com o Sol em Sagitário, o dia traz cura profunda e libertação de padrões

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 19:19

Nesta quarta-feira (20), com o Sol em Sagitário, tudo se movimenta para o futuro. Com a força do dia, tudo honra o passado. E no meio desses dois mundos, surge o Anjo da Cura, trazendo libertação emocional e reconexão espiritual.

Hoje é dia de silenciar padrões herdados. De romper pactos de dor. De acolher sua história e finalmente caminhar leve.

E três signos sentirão esse processo de forma transformadora:

Câncer: Cura emocional profunda

Algo desperta dentro de você. Uma memória antiga se reorganiza e te permite enxergar sua sensibilidade como força, não como fraqueza.



Touro: Cura de padrões financeiros e familiares

Você percebe de onde vem um medo, uma trava, uma repetição. E consegue finalmente deixar isso para trás. O dia limpa seu campo de valor e prosperidade.



Peixes: Cura espiritual e ancestral

A vibração do feriado toca seu campo sensível. Insights vêm como intuição pura, guiando seus próximos passos com paz e verdade.



