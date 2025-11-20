Acesse sua conta
Força do Anjo da Cura atinge 3 signos nesta quinta (20 de novembro): libertação emocional e cura profunda

Em união com o Sol em Sagitário, o dia traz cura profunda e libertação de padrões

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 19:19

Signos e mudanças positivas
Signos e mudanças positivas Crédito: Shuttertock

Nesta quarta-feira (20), com o Sol em Sagitário, tudo se movimenta para o futuro. Com a força do dia, tudo honra o passado. E no meio desses dois mundos, surge o Anjo da Cura, trazendo libertação emocional e reconexão espiritual.

Hoje é dia de silenciar padrões herdados. De romper pactos de dor. De acolher sua história e finalmente caminhar leve.

  • E três signos sentirão esse processo de forma transformadora:

  • Câncer: Cura emocional profunda
    Algo desperta dentro de você. Uma memória antiga se reorganiza e te permite enxergar sua sensibilidade como força, não como fraqueza.

  • Touro: Cura de padrões financeiros e familiares
    Você percebe de onde vem um medo, uma trava, uma repetição. E consegue finalmente deixar isso para trás. O dia limpa seu campo de valor e prosperidade.

  • Peixes: Cura espiritual e ancestral
    A vibração do feriado toca seu campo sensível. Insights vêm como intuição pura, guiando seus próximos passos com paz e verdade.

Mensagem do dia: 

Neste 20 de novembro, o corpo lembra, o espírito responde, o coração se alivia. Hoje, você renasce para si.

