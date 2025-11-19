ASTROLOGIA

Universo chama: 5 signos vão ter que fazer mudanças e escolhas decisivas a partir de hoje (19 de novembro)

O encontro entre Mercúrio e Urano acelera decisões e corta amarras

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 23:23

Signos e passado Crédito: Imagem gerada por IA

Alguns dias têm a função clara de quebrar padrões e o céu desta quarta (19) faz exatamente isso: aponta o que não funciona, empurra o que está preso e convida você a abandonar velhos hábitos, rotinas exaustas e narrativas que já ficaram estreitas demais.

O Sol em Sagitário inspira coragem para atravessar a porta. Urano, ativado por Mercúrio, abre essa porta com impacto.

Cinco signos sentem esse processo com mais força:

Touro: Mudanças financeiras ou emocionais quebram uma estrutura antiga.

Gêmeos: Decisões mentais aceleram transformações pessoais importantes.

Leão: Relações e alianças passam por reajustes inevitáveis.

Sagitário: A vida exige atualização; velhos planos são substituídos.

Peixes: Padrões emocionais se rompem e criam espaço para escolhas melhores.