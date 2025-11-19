Acesse sua conta
Universo chama: 5 signos vão ter que fazer mudanças e escolhas decisivas a partir de hoje (19 de novembro)

O encontro entre Mercúrio e Urano acelera decisões e corta amarras

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 23:23

Signos e passado
Signos e passado Crédito: Imagem gerada por IA

Alguns dias têm a função clara de quebrar padrões e o céu desta quarta (19) faz exatamente isso: aponta o que não funciona, empurra o que está preso e convida você a abandonar velhos hábitos, rotinas exaustas e narrativas que já ficaram estreitas demais.

O Sol em Sagitário inspira coragem para atravessar a porta. Urano, ativado por Mercúrio, abre essa porta com impacto.

Cinco signos sentem esse processo com mais força:

  • Touro: Mudanças financeiras ou emocionais quebram uma estrutura antiga.

  • Gêmeos: Decisões mentais aceleram transformações pessoais importantes.

  • Leão: Relações e alianças passam por reajustes inevitáveis.

  • Sagitário: A vida exige atualização; velhos planos são substituídos.

  • Peixes: Padrões emocionais se rompem e criam espaço para escolhas melhores.

A mensagem do dia é simples: Se não cabe mais, não é para caber.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

