Torta de frango: 3 receitas caseiras fáceis para o lanche da tarde

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 15:44
Nada combina mais com um lanche da tarde acolhedor do que uma boa torta caseira. A versatilidade desse prato permite que ele seja apreciado em diversos momentos do dia, sempre trazendo aquele sabor reconfortante. Para quem deseja preparos fáceis e com textura marcante, a torta de frango é uma aposta segura. Com praticidade e ótimo rendimento, ela conquista pelo aroma irresistível e pela sensação de comida feita em casa. Experimente as receitas a seguir!
Massa
Recheio
Massa
Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o sal e o fermento. Adicione a manteiga gelada e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida, com pedacinhos de manteiga ainda visíveis. Acrescente o ovo e incorpore. Adicione a água gelada aos poucos até formar uma massa homogênea e maleável, sem sovar demais. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos.
Recheio
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Junte o alho e mexa por 30 segundos. Acrescente o tomate e deixe murchar. Adicione o frango desfiado e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica doce.
Coloque o molho de tomate e misture. Polvilhe a farinha por cima do frango e mexa rapidamente. Adicione o leite e cozinhe até engrossar levemente. Desligue o fogo e misture o cheiro-verde. Deixe esfriar completamente antes de montar. O recheio deve ficar cremoso, porém firme, para sustentar a altura da torta.
Montagem
Abra 2/3 da massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma alta de 22 cm. Coloque metade do frango. Adicione uma camada generosa de requeijão cremoso. Cubra com o restante do frango. Abra o restante da massa e coloque como tampa. Aperte as bordas para selar bem. Pincele a gema batida. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 a 55 minutos, ou até a superfície ficar bem dourada. Sirva em seguida.
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o sal, o queijo ralado e o fermento. Acrescente a manteiga gelada e esfarele com as pontas dos dedos até formar uma farofa grossa. Adicione o ovo, misture e coloque a água gelada aos poucos até formar uma massa firme. Embrulhe com plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos.
Recheio
Em uma panela em fogo médio, aqueça a manteiga e doure os cubos de frango com sal e pimenta-do-reino. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola, o milho-verde e o alho até ficarem macios. Adicione o cogumelo e cozinhe até a água evaporar. Devolva o frango para a panela.
Polvilhe a farinha sobre tudo e mexa bem. Acrescente o leite e o caldo de trango, cozinhando até engrossar. Misture o creme de leite e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Deixe esfriar completamente.
Montagem
Abra 2/3 da massa com um rolo e forre o fundo e as laterais da forma alta. Preencha com todo o recheio frio. Abra a massa restante, cubra a torta e sele as bordas. Pincele a superfície com a gema de ovo. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 a 55 minutos até dourar. Aguarde 10 minutos para firmar antes de cortar. Sirva em seguida.
Massa
Recheio
Massa
Em um liquidificador, bata o leite, o óleo de soja, a água, o dente de alho, a farinha de trigo e o fermento químico até obter uma consistência homogênea. Transfira metade da massa para uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Junte o alho e mexa rapidamente. Acrescente o alho-poró e o pimentão e refogue até murchar. Adicione o frango desfiado e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Polvilhe a farinha de trigo sobre o refogado e mexa bem. Acrescente o leite e o caldo de frango, cozinhando até formar um creme encorpado. Misture o creme de leite e acerte os temperos. Deixe esfriar totalmente.
Despeje o recheio sobre a massa na forma e cubra com o restante da massa. Pincele com a gema de ovo. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 a 55 minutos ou até dourar e espere 10 minutos antes de cortar. Sirva em seguida.