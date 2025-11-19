Acesse sua conta
Dinheiro, encontros e portas abertas: 3 signos entram numa onda de sorte a partir desta quarta (19 de novembro)

A força do Sol em Sagitário ativa expansão, coragem e oportunidades inesperadas e três signos se destacam

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13:00

Signos e boa sorte
Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

Se você andava sentindo a vida parada, aqui vai um alívio: o Sol já está confortável em Sagitário, signo que não conhece limites e que exige movimento. A energia muda o astral da semana inteira e hoje, em especial, essa vibração cresce com força.

Mesmo com Mercúrio em tensão com Urano (que bagunça o mental, sim), o impulso sagitariano abre portas. Coisas que estavam emperradas começam a se destravar, oportunidades aparecem sem aviso e caminhos que pareciam confusos ganham clareza.

Essa combinação mexe com todos os signos, mas três entram numa onda de sorte especial:

  • Sagitário: Você brilha. Chamados, convites, encontros e até dinheiro fluem com naturalidade.

  • Libra: Expansão mental poderosa: cursos, viagens, novas ideias e uma leveza rara.

As 3 qualidades de cada signo

  • Capricórnio: Uma virada no trabalho abre espaço para progresso concreto.

É aquela sorte que não parece aleatória: ela surge quando você se movimenta. Aproveite.

Cor e número da sorte: o dia hoje (19 de novembro) favorece mudanças inteligentes e decisões mais leves para cada signo

Horóscopo de quarta (19/11); veja previsões para seu signo

A virada chega, a tensão se dissolve: 3 signos finalmente encerram uma fase difícil nesta quarta-feira (19 de novembro)

O dia de hoje (19 de novembro) traz descobertas internas e decisões mais conscientes para todos os 12 signos

Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

