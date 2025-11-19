Dinheiro, encontros e portas abertas: 3 signos entram numa onda de sorte a partir desta quarta (19 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13:00
Se você andava sentindo a vida parada, aqui vai um alívio: o Sol já está confortável em Sagitário, signo que não conhece limites e que exige movimento. A energia muda o astral da semana inteira e hoje, em especial, essa vibração cresce com força.
Mesmo com Mercúrio em tensão com Urano (que bagunça o mental, sim), o impulso sagitariano abre portas. Coisas que estavam emperradas começam a se destravar, oportunidades aparecem sem aviso e caminhos que pareciam confusos ganham clareza.
Essa combinação mexe com todos os signos, mas três entram numa onda de sorte especial:
É aquela sorte que não parece aleatória: ela surge quando você se movimenta. Aproveite.