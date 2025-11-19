ASTROLOGIA

Dinheiro, encontros e portas abertas: 3 signos entram numa onda de sorte a partir desta quarta (19 de novembro)

A força do Sol em Sagitário ativa expansão, coragem e oportunidades inesperadas e três signos se destacam

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13:00

Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

Se você andava sentindo a vida parada, aqui vai um alívio: o Sol já está confortável em Sagitário, signo que não conhece limites e que exige movimento. A energia muda o astral da semana inteira e hoje, em especial, essa vibração cresce com força.



Mesmo com Mercúrio em tensão com Urano (que bagunça o mental, sim), o impulso sagitariano abre portas. Coisas que estavam emperradas começam a se destravar, oportunidades aparecem sem aviso e caminhos que pareciam confusos ganham clareza.

Essa combinação mexe com todos os signos, mas três entram numa onda de sorte especial:

Sagitário: Você brilha. Chamados, convites, encontros e até dinheiro fluem com naturalidade.

Libra: Expansão mental poderosa: cursos, viagens, novas ideias e uma leveza rara.

Capricórnio: Uma virada no trabalho abre espaço para progresso concreto.