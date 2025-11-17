Acesse sua conta
Instagram desativa conta com 1 milhão de seguidores do Chavoso da USP; entenda o caso

Sociólogo e influencer denuncia falta de transparência da Meta

  Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:25

Chavoso da USP
Chavoso da USP Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O domingo (16) foi marcado por revolta entre seguidores do sociólogo e influencer Thiago Torres, o Chavoso da USP. A conta principal dele no Instagram, onde acumulava mais de 1 milhão de seguidores, foi derrubada pela plataforma sem aviso prévio. A justificativa apresentada foi apenas a de que o perfil não “seguia os padrões da comunidade”.

Em um perfil reserva, que agora ele usa de forma oficial, Chavoso desabafou com o público. Segundo o educador, essa não é a primeira vez que perde uma conta sem explicações claras: “Mais uma conta excluída do nada. É muito frustrante”, lamentou.

Mesmo sem entender os motivos da punição, ele pediu apoio dos seguidores para pressionar a Meta a reverter a decisão. A conta secundária já vinha sendo usada para divulgar notícias e análises políticas, especialmente temas ligados à segurança pública em São Paulo.

A queda do perfil repercutiu rapidamente. Deputadas do PSol, como Erika Hilton e Sâmia Bomfim, criticaram a decisão do Instagram e classificaram o episódio como preocupante.

Sâmia foi enfática: “É escandaloso. Sem qualquer justificativa, a Meta derrubou a conta do Chavoso. Isso é um ataque direto à liberdade de expressão e ao trabalho de quem denuncia injustiças no Brasil.”

Chavoso da USP

Chavoso da USP Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Chavoso da USP Crédito: Reprodução/Fábio Tito/G1
Chavoso da USP Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Chavoso da USP Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Chavoso da USP Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Chavoso da USP Crédito: Reprodução
1 de 6
Chavoso da USP por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Chavoso da USP é condenado por calúnia após post sobre suicídio

A Meta, empresa que controla o Instagram, afirma que remove contas que descumprem suas políticas, mas não detalhou o que teria motivado a eliminação do perfil do educador.

Quem é Chavoso da USP?

Chavoso ficou conhecido por abordar temas como racismo estrutural, desigualdade social, educação popular e críticas ao capitalismo. Para muitos apoiadores, a remoção do perfil reforça preocupações sobre como as Big Techs regulam, ou silenciam, certos conteúdos.

Em sua nova conta, ele lamentou o episódio: “Anos de trabalho pra chegar a um milhão de seguidores e perder tudo de uma hora pra outra.”

Tags:

Instagram Redes Sociais Chavoso da usp

