DISPUTA

Chavoso da USP é condenado por calúnia após post sobre suicídio

Ele diz que Justiça está sendo usada para silenciá-lo

A Justiça condenou o sociólogo Thiago Torres, conhecido nas redes sociais como "Chavoso da USP", a dez meses e 15 dias de prisão, pena que foi convertida em prestação de serviços comunitários e pagamento de multa. A sentença é resultado de uma ação movida pelo ex-prefeito de Guarulhos (SP), Gustavo Henric Costa, o "Guti" (PSD), por calúnia e injúria. As informações são do Uol.

Thiago, que atuou como jovem aprendiz na Proguaru e tinha familiares empregados lá, se manifestou com indignação diante da tragédia. "Quando eu vi fiquei revoltado. Com minha tia, minha mãe trabalhando lá. Todos os funcionários ficaram muito chocados", declarou. Segundo ele, o impacto da demissão em massa foi devastador para os trabalhadores. "Era uma empresa com quase cinco mil funcionários, garis, faxineiros, muitos deles eleitores do Guti", afirmou.