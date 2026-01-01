Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 05:00
Hoje é um dia de recomeços e de energias renovadas. Nesta quinta-feira (1), o astral de um novo ciclo se fará presente te dando força de vontade não para criar a roda do zero, mas para seguir com aquilo que você já entendeu que é para você e que te faz bem. Este dia te convoca para estar presente e continuar com leveza e confiança para mais um ano.
A sorte do dia te mostra que, se você sente que está tudo certo, confie e siga trilhando o seu rumo, à sua maneira.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
Ao entrar em 2026, não pense apenas alcançar novas metas, mas em se manter fiel ao que você descobriu que te traz paz.
