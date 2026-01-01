Acesse sua conta
Recomece de onde parou: tire a sua sorte do dia para esta quinta (1)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: FreePik

Hoje é um dia de recomeços e de energias renovadas. Nesta quinta-feira (1), o astral de um novo ciclo se fará presente te dando força de vontade não para criar a roda do zero, mas para seguir com aquilo que você já entendeu que é para você e que te faz bem. Este dia te convoca para estar presente e continuar com leveza e confiança para mais um ano. 

A sorte do dia te mostra que, se você sente que está tudo certo, confie e siga trilhando o seu rumo, à sua maneira. 

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Ao entrar em 2026, não pense apenas alcançar novas metas, mas em se manter fiel ao que você descobriu que te traz paz. 

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

