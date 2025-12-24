REALIZAÇÕES

4 signos em especial conseguirão tirar os projetos do papel em 2026

Astrologia projeta uma capacidade criativa maior para alguns signos do zodíaco no próximo ano

Elis Freire

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 22:00

Signos e projetos Crédito: FreePik

Conseguir cumprir as metas e tirar os sonhos do papel é sempre um dos grandes desejos ao se iniciar um novo ano. A renovação de ciclo traz uma oportunidade perfeita para explorar novas possibilidades e se utilizar da criatividade para buscar realizar desafios pessoais que não tiveram a devida prioridade no ano que se passou. Previsões da Astrologia apontam que 4 signos em especial estarão com a capacidade criativa em alta para tirar projetos do papel.

Veja as características dos signos 1 de 7

Veja os 4 signos que vão conseguir realizar projetos em 2026 de acordo com o time de astrólogos do site João Bidu:

Peixes

Os piscianos conseguirão se conectar com sua sensibilidade para criar obras que toquem o coração, que poderão se transformar em uma fonte de renda extra. Sendo assim, as áreas relacionadas a música, poesia e artes visuais favorecem sua expressão artística mais autêntica, que ganhará reconhecimento em 2026

Gêmeos

Já os geminianos devem explorar mais ainda a comunicação. Por isso, escrevendo, falando ou criando conteúdos digitais tendem a fazer os geminianos brilharem. Não tenha medo de se arriscarem em formatos criativos e colocar em prática aquele sonho que estava na mente e talvez precisasse justamente ir para o papel.

Leão

Entre os leoninos, a tendência é que brilhem com sua expressão artística. O signo deve usar sua confiança natural para se destacar em palco, moda ou qualquer mídia que permita mostrar sua personalidade única. Invista nisso no novo ano!

Virgem