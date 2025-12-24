Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 12:12
A entrada de Vênus em Capricórnio muda o tom dos relacionamentos. Nesta véspera de Natal, o amor deixa de ser só emoção e passa a ser atitude.
Muitos signos sentirão vontade de definir situações, assumir compromissos ou, em alguns casos, perceber que certas relações não sustentam mais o peso da realidade.
Não é um dia para joguinhos ou expectativas irreais. O céu favorece conversas maduras, acordos claros e demonstrações práticas de carinho.
Quem está junto tende a pensar no futuro. Quem está só pode perceber que prefere qualidade a qualquer companhia.