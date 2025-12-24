Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Decisões maduras: Dia marca uma virada no amor para esses signos hoje (24 de dezembro)

Vênus em Capricórnio pede compromisso e escolhas conscientes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 12:12

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A entrada de Vênus em Capricórnio muda o tom dos relacionamentos. Nesta véspera de Natal, o amor deixa de ser só emoção e passa a ser atitude.

Leia mais

Imagem - Golpe, vingança e crime: veja o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!' nesta semana (22 a 27 de dezembro)

Golpe, vingança e crime: veja o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!' nesta semana (22 a 27 de dezembro)

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (24) favorecem sorte e prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (24) favorecem sorte e prosperidade

Imagem - Cupido, Bolsonaro e 'marmita': relembre a história de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Cupido, Bolsonaro e 'marmita': relembre a história de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Muitos signos sentirão vontade de definir situações, assumir compromissos ou, em alguns casos, perceber que certas relações não sustentam mais o peso da realidade.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Não é um dia para joguinhos ou expectativas irreais. O céu favorece conversas maduras, acordos claros e demonstrações práticas de carinho.

Quem está junto tende a pensar no futuro. Quem está só pode perceber que prefere qualidade a qualquer companhia.

Leia mais

Imagem - Qual cor usar no réveillon? Numerologia indica tons que podem atrair boas energias para 2026

Qual cor usar no réveillon? Numerologia indica tons que podem atrair boas energias para 2026

Imagem - Azar, melancolia e tristeza: saiba quais cores de calcinha evitar no Réveillon

Azar, melancolia e tristeza: saiba quais cores de calcinha evitar no Réveillon

Imagem - Réveillon em Salvador: confira programação completa do Festival Virada 2026

Réveillon em Salvador: confira programação completa do Festival Virada 2026

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)

Cor e número da sorte de hoje (24 de dezembro): o dia que pede calma, afeto e escolhas leves

3 signos estão destinados a conhecer a pessoa com quem vão se casar em 2026

5 signos vão receber as maiores oportunidades financeiras e brilhar no dinheiro em 2026

Cada signo vai receber um presente único e poderoso do universo em 2026

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

Mais recentes

Imagem - As comidas que você não deve comer de jeito nenhum ao viajar de avião, segundo uma ex-comissária de voo

As comidas que você não deve comer de jeito nenhum ao viajar de avião, segundo uma ex-comissária de voo
Imagem - Não erre neste Natal: veja o presente ideal para cada signo e acerte em cheio

Não erre neste Natal: veja o presente ideal para cada signo e acerte em cheio
Imagem - Após denúncia do filho, Letícia Birkheuer rebate acusações e diz viver 'o maior sofrimento da sua vida'

Após denúncia do filho, Letícia Birkheuer rebate acusações e diz viver 'o maior sofrimento da sua vida'

MAIS LIDAS

Imagem - Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'
01

Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'

Imagem - Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil
02

Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil

Imagem - Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)
03

Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)

Imagem - Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025
04

Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025