TAROT & ASTROS

Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)

Tarot destaca iniciativa, comunicação afiada e capacidade de transformar ideias em realidade

Heider Sacramento

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 06:30

Tarot Crédito: Shutterstock

A carta O Mago rege a energia desta quarta-feira e imprime um ritmo dinâmico à véspera de Natal. O tarot indica um dia de protagonismo, criatividade e clareza mental, ideal para resolver pendências, alinhar conversas e colocar planos em prática com confiança no próprio potencial.

A vibração favorece comunicação, encontros e acordos feitos com objetividade. É um momento em que ideias encontram caminho para se tornar ações concretas. A leitura reforça que quem assume a frente e acredita na própria capacidade consegue conduzir situações com mais leveza e eficiência.

