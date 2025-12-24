Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 06:30
A carta O Mago rege a energia desta quarta-feira e imprime um ritmo dinâmico à véspera de Natal. O tarot indica um dia de protagonismo, criatividade e clareza mental, ideal para resolver pendências, alinhar conversas e colocar planos em prática com confiança no próprio potencial.
A vibração favorece comunicação, encontros e acordos feitos com objetividade. É um momento em que ideias encontram caminho para se tornar ações concretas. A leitura reforça que quem assume a frente e acredita na própria capacidade consegue conduzir situações com mais leveza e eficiência.
Tarot
Para os signos, o movimento é positivo e produtivo. Áries inicia algo novo com entusiasmo. Touro usa recursos de forma inteligente. Gêmeos se expressa com facilidade. Câncer organiza encontros e detalhes emocionais. Leão lidera com carisma. Virgem executa tarefas com precisão. Libra negocia e harmoniza situações. Escorpião manifesta desejos com intensidade. Sagitário inspira quem está ao redor. Capricórnio assume o controle do que precisa ser feito. Aquário inova e propõe soluções diferentes. Peixes consegue materializar ideias que estavam apenas no campo do sonho.