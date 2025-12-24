Anjo inesperado surge para 3 signos nesta noite (24 de dezembro) e traz respostas que você tanto esperou

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 12:14
Nem sempre os sinais chegam com aviso. Nesta terça-feira (24), a energia espiritual se manifesta de forma inesperada para três signos do zodíaco, trazendo proteção, clareza e pequenos empurrões do destino. O anjo que se aproxima não vem para causar impacto imediato, mas para reorganizar sentimentos, decisões e caminhos que estavam confusos. A sensação pode ser de alívio, coincidência ou até surpresa, mas nada será por acaso.
Áries
O anjo chega quando você menos espera, especialmente em assuntos ligados a decisões pessoais. Uma conversa, mensagem ou situação aparentemente simples pode mudar sua percepção sobre algo importante. No campo emocional, há proteção contra impulsos e conflitos. A orientação espiritual pede calma e escuta antes de agir.
Câncer
Para Câncer, o anjo atua como acolhimento. Emoções antigas tendem a se reorganizar, trazendo mais serenidade ao coração. É um dia favorável para curas silenciosas, reconciliações internas e fortalecimento da intuição. Confie no que você sente, mesmo que não consiga explicar racionalmente.
Capricórnio
O apoio espiritual chega de forma prática. Um problema que parecia travado começa a destravar, ou surge uma solução que você ainda não havia considerado. O anjo ajuda a aliviar o peso das responsabilidades e lembra que você não precisa carregar tudo sozinho. Aceitar ajuda será essencial hoje.
Mensagem do dia
Nem toda proteção faz barulho. Às vezes, o anjo chega como uma ideia clara, um alívio repentino ou uma sensação de que tudo vai ficar bem. Quando você percebe, o caminho já começou a se abrir.