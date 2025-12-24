Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo inesperado surge para 3 signos nesta noite (24 de dezembro) e traz respostas que você tanto esperou

Movimentos sutis do plano espiritual abrem caminhos e aliviam tensões

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 12:14

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Nem sempre os sinais chegam com aviso. Nesta terça-feira (24), a energia espiritual se manifesta de forma inesperada para três signos do zodíaco, trazendo proteção, clareza e pequenos empurrões do destino. O anjo que se aproxima não vem para causar impacto imediato, mas para reorganizar sentimentos, decisões e caminhos que estavam confusos. A sensação pode ser de alívio, coincidência ou até surpresa, mas nada será por acaso.

Leia mais

Imagem - 100 mensagens de Feliz Natal para enviar no WhatsApp e espalhar carinho nesta data especial

100 mensagens de Feliz Natal para enviar no WhatsApp e espalhar carinho nesta data especial

Imagem - Não pode! Veja 10 alimentos da ceia de Natal que podem fazer mal e até levar seu pet à morte

Não pode! Veja 10 alimentos da ceia de Natal que podem fazer mal e até levar seu pet à morte

Imagem - Anjo da Guarda de quarta (24 de dezembro) pede que cobranças e tensão sejam evitadas; veja alerta para os 12 signos

Anjo da Guarda de quarta (24 de dezembro) pede que cobranças e tensão sejam evitadas; veja alerta para os 12 signos

Áries

O anjo chega quando você menos espera, especialmente em assuntos ligados a decisões pessoais. Uma conversa, mensagem ou situação aparentemente simples pode mudar sua percepção sobre algo importante. No campo emocional, há proteção contra impulsos e conflitos. A orientação espiritual pede calma e escuta antes de agir.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Câncer

Para Câncer, o anjo atua como acolhimento. Emoções antigas tendem a se reorganizar, trazendo mais serenidade ao coração. É um dia favorável para curas silenciosas, reconciliações internas e fortalecimento da intuição. Confie no que você sente, mesmo que não consiga explicar racionalmente.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Capricórnio

O apoio espiritual chega de forma prática. Um problema que parecia travado começa a destravar, ou surge uma solução que você ainda não havia considerado. O anjo ajuda a aliviar o peso das responsabilidades e lembra que você não precisa carregar tudo sozinho. Aceitar ajuda será essencial hoje.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia

Nem toda proteção faz barulho. Às vezes, o anjo chega como uma ideia clara, um alívio repentino ou uma sensação de que tudo vai ficar bem. Quando você percebe, o caminho já começou a se abrir.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - As comidas que você não deve comer de jeito nenhum ao viajar de avião, segundo uma ex-comissária de voo

As comidas que você não deve comer de jeito nenhum ao viajar de avião, segundo uma ex-comissária de voo
Imagem - Não erre neste Natal: veja o presente ideal para cada signo e acerte em cheio

Não erre neste Natal: veja o presente ideal para cada signo e acerte em cheio
Imagem - Após denúncia do filho, Letícia Birkheuer rebate acusações e diz viver 'o maior sofrimento da sua vida'

Após denúncia do filho, Letícia Birkheuer rebate acusações e diz viver 'o maior sofrimento da sua vida'

MAIS LIDAS

Imagem - Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'
01

Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'

Imagem - Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil
02

Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil

Imagem - Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)
03

Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)

Imagem - Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025
04

Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025