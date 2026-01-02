Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Áries, Touro, Sagitário e Capricórnio recebem uma bênção especial do universo hoje (2 de janeiro)

Um dia de reconhecimento interno para quem enfrentou desafios silenciosos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 05:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia 2 de janeiro marca um ponto de virada emocional para quatro signos. É quando o passado deixa de doer, lições são finalmente compreendidas e nasce uma sensação clara de merecimento. O universo abençoa quem enfrentou desafios silenciosos e agora consegue enxergar o próprio valor com mais maturidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O dia de hoje (2 de janeiro) pede calma, escolhas conscientes e atenção aos sinais

O dia de hoje (2 de janeiro) pede calma, escolhas conscientes e atenção aos sinais

Imagem - 3 signos entram em 2026 com chances reais de crescimento financeiro

3 signos entram em 2026 com chances reais de crescimento financeiro

Imagem - Ano-Novo traz um novo começo para esses 5 signos, com menos pressão e mais certeza

Ano-Novo traz um novo começo para esses 5 signos, com menos pressão e mais certeza

Áries: Você sente uma validação profunda por algo que parecia mal resolvido dentro de você. Questões antigas perdem força e dão lugar a uma confiança renovada. Há clareza emocional, firmeza nas escolhas e a certeza de que você não está preso a versões antigas de si.

Dica cósmica: Confie no seu tempo, você não está atrasado, está pronto.

Mais Recentes

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026
Imagem - Como o seu corpo reage se você tomar uma colher de azeite em jejum todos os dias

Como o seu corpo reage se você tomar uma colher de azeite em jejum todos os dias
Imagem - Will Smith é acusado de assédio sexual; saiba detalhes do processo, que fala em invasão de quarto, demissão e medicamento para HIV

Will Smith é acusado de assédio sexual; saiba detalhes do processo, que fala em invasão de quarto, demissão e medicamento para HIV

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Touro: Uma insegurança antiga se dissolve quase sem aviso. Você entende que tudo o que enfrentou fortaleceu sua autoestima e refinou suas prioridades. A bênção vem como tranquilidade interior e uma sensação genuína de estar bem consigo mesmo.

Dica cósmica: Não minimize sua trajetória, ela construiu quem você é hoje.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Sagitário: O passado finalmente encontra um lugar de paz. Você consegue soltar ressentimentos, dúvidas e frustrações que vinham limitando seu entusiasmo. A bênção se manifesta como liberdade emocional e vontade renovada de seguir em frente sem medo.

Dica cósmica: Deixe o que passou no lugar certo e avance mais leve.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Capricórnio: Você percebe que nem toda responsabilidade precisa continuar sendo carregada. Há orgulho pelo que você suportou, mas também consciência de que é hora de se respeitar mais. O universo te abençoa com autoestima, firmeza e reconexão com quem você realmente é.

Dica cósmica: Sua força aumenta quando você escolhe a si mesmo.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Tags:

Signo Áries Touro Sagitário Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026
Imagem - Como o seu corpo reage se você tomar uma colher de azeite em jejum todos os dias

Como o seu corpo reage se você tomar uma colher de azeite em jejum todos os dias
Imagem - Will Smith é acusado de assédio sexual; saiba detalhes do processo, que fala em invasão de quarto, demissão e medicamento para HIV

Will Smith é acusado de assédio sexual; saiba detalhes do processo, que fala em invasão de quarto, demissão e medicamento para HIV

MAIS LIDAS

Imagem - Mega da Virada: aposta de apenas R$ 6 está entre vencedores de prêmio de R$ 181 milhões
01

Mega da Virada: aposta de apenas R$ 6 está entre vencedores de prêmio de R$ 181 milhões

Imagem - Duas cidades baianas estão entre as dez do país com mais apostas vencedoras da Mega da Virada
02

Duas cidades baianas estão entre as dez do país com mais apostas vencedoras da Mega da Virada

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
03

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)

Imagem - Mega da Virada 2025: aposta de “apenas” R$ 504 leva prêmio de R$ 181 milhões
04

Mega da Virada 2025: aposta de “apenas” R$ 504 leva prêmio de R$ 181 milhões