ASTROLOGIA

Ano-Novo traz um novo começo para esses 5 signos, com menos pressão e mais certeza

O primeiro dia de 2026 traz uma sensação rara de alívio, organização e confiança no caminho que está sendo construído

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 13:00

Signos Crédito: Reprodução

O Ano-Novo começa diferente para alguns signos. Em vez da pressão por mudanças imediatas ou promessas difíceis de cumprir, o dia 1º de janeiro traz clareza, foco e a sensação de que tudo pode ser feito com mais calma e segurança. Para esses cinco signos, o início do ano vem com menos ansiedade e mais certeza de que estão no rumo certo.

Touro: O dia ajuda você a enxergar o todo sem se sentir sobrecarregado. Você percebe que avançar devagar é válido, desde que exista direção e constância.

Dica cósmica: Progresso também acontece em passos pequenos.

Virgem: A sensação de ordem e produtividade retorna, trazendo alívio depois do ritmo bagunçado das últimas semanas. É um começo de ano prático, organizado e muito alinhado com quem você é.

Dica cósmica: Organização também é autocuidado.

Escorpião: Um peso mental se dissolve e o otimismo volta a aparecer. Você passa a enxergar soluções onde antes só via bloqueios, retomando o controle da própria vida.

Dica cósmica: Clareza muda tudo.

Capricórnio: O dia começa com uma clareza mental rara, fazendo tudo parecer se encaixar depois de semanas de dúvida ou cansaço. Você inicia o ano sentindo, de verdade, que as coisas já começaram a melhorar.

Dica cósmica: Confie no que já está dando certo.

Peixes: Você se sente mais presente, conectado e emocionalmente equilibrado logo no primeiro dia do ano. Estar perto de pessoas queridas alivia um peso antigo e traz uma sensação genuína de acolhimento.

Dica cósmica: Apoio também é parte do caminho.