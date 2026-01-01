Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 09:00
O dia 1º de janeiro chega com um convite claro: começar o ano cuidando do que sustenta sua vida no longo prazo. Saúde, dinheiro, trabalho e relações pedem ajustes simples, mas conscientes. Não é sobre pressa, e sim sobre escolhas mais alinhadas. A cor e o número da sorte de hoje ajudam a reforçar essa energia de equilíbrio e organização para cada signo. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: O dia pede mais atenção ao bem-estar físico logo pela manhã. Finanças seguem estáveis, o trabalho avança com constância e o clima familiar se fortalece com respeito e diálogo.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 5
Touro: O momento favorece crescimento financeiro, mas exige paciência no campo emocional e familiar. Organização do tempo ajuda a evitar desgastes desnecessários.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 9
Gêmeos: O foco nos objetivos torna o dia mais produtivo. Conversas importantes ajudam a encerrar pendências emocionais, mesmo que o humor oscile um pouco.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 7
Câncer: Dividir responsabilidades traz mais harmonia em casa. A clareza financeira melhora, mas é importante cuidar da ansiedade e não se cobrar além da conta.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 22
Leão: O dia favorece ajustes financeiros e avanços profissionais consistentes. Relações familiares se fortalecem com gestos de lealdade e presença real.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 9
Virgem: Organização e disciplina fazem toda a diferença hoje. A saúde responde bem à rotina ativa, e decisões práticas ajudam tanto no trabalho quanto nos estudos.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 6
Libra: A mente pede calma e mais estrutura para lidar com compromissos. Superar medos ligados a vínculos abre espaço para relações mais maduras.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 8
Escorpião: Rever gastos traz mais segurança financeira. Emoções intensas pedem equilíbrio, especialmente em ambientes cheios ou muito exigentes.
Cor da sorte: Cinza-escuro
Número da sorte: 8
Sagitário: Planejamento melhora viagens e projetos futuros. O dia favorece crescimento profissional e reflexões mais profundas sobre compromissos afetivos.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 4
Capricórnio: Trocas com pessoas experientes ajudam a clarear decisões importantes. Relações familiares se fortalecem quando o tempo juntos é mais presente e real.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 9
Aquário: Conversas sinceras trazem alívio emocional. Ajustes no trabalho e atenção à saúde ajudam a retomar a sensação de controle.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3
Peixes: O dia favorece crescimento profissional e melhora financeira, desde que haja organização. Sair da zona de conforto fortalece vínculos afetivos.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 1