Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje: o que favorece cada signo neste 1º de janeiro

O primeiro dia do ano traz uma energia mais prática, pedindo atenção ao corpo, às finanças e às relações que realmente importam

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O dia 1º de janeiro chega com um convite claro: começar o ano cuidando do que sustenta sua vida no longo prazo. Saúde, dinheiro, trabalho e relações pedem ajustes simples, mas conscientes. Não é sobre pressa, e sim sobre escolhas mais alinhadas. A cor e o número da sorte de hoje ajudam a reforçar essa energia de equilíbrio e organização para cada signo. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Leia mais

Imagem - Touro, Gêmeos, Libra e Peixes recebem um recado importante do universo hoje (1º de janeiro)

Touro, Gêmeos, Libra e Peixes recebem um recado importante do universo hoje (1º de janeiro)

Imagem - 3 signos iniciam uma nova era poderosa logo no primeiro dia do ano

3 signos iniciam uma nova era poderosa logo no primeiro dia do ano

Imagem - Os astros mandam avisar: descubra qual o dia mais sortudo de janeiro de 2026 para cada signo

Os astros mandam avisar: descubra qual o dia mais sortudo de janeiro de 2026 para cada signo

Áries: O dia pede mais atenção ao bem-estar físico logo pela manhã. Finanças seguem estáveis, o trabalho avança com constância e o clima familiar se fortalece com respeito e diálogo.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Touro: O momento favorece crescimento financeiro, mas exige paciência no campo emocional e familiar. Organização do tempo ajuda a evitar desgastes desnecessários.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 9

Gêmeos: O foco nos objetivos torna o dia mais produtivo. Conversas importantes ajudam a encerrar pendências emocionais, mesmo que o humor oscile um pouco.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 7

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: Dividir responsabilidades traz mais harmonia em casa. A clareza financeira melhora, mas é importante cuidar da ansiedade e não se cobrar além da conta.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 22

Leão: O dia favorece ajustes financeiros e avanços profissionais consistentes. Relações familiares se fortalecem com gestos de lealdade e presença real.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Virgem: Organização e disciplina fazem toda a diferença hoje. A saúde responde bem à rotina ativa, e decisões práticas ajudam tanto no trabalho quanto nos estudos.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 6

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Libra: A mente pede calma e mais estrutura para lidar com compromissos. Superar medos ligados a vínculos abre espaço para relações mais maduras.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 8

Escorpião: Rever gastos traz mais segurança financeira. Emoções intensas pedem equilíbrio, especialmente em ambientes cheios ou muito exigentes.

Cor da sorte: Cinza-escuro

Número da sorte: 8

Sagitário: Planejamento melhora viagens e projetos futuros. O dia favorece crescimento profissional e reflexões mais profundas sobre compromissos afetivos.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 4

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio: Trocas com pessoas experientes ajudam a clarear decisões importantes. Relações familiares se fortalecem quando o tempo juntos é mais presente e real.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

Aquário: Conversas sinceras trazem alívio emocional. Ajustes no trabalho e atenção à saúde ajudam a retomar a sensação de controle.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Peixes: O dia favorece crescimento profissional e melhora financeira, desde que haja organização. Sair da zona de conforto fortalece vínculos afetivos.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Maria Bethânia inicia 2026 celebrando a despedida da turnê de 60 anos de carreira

Maria Bethânia inicia 2026 celebrando a despedida da turnê de 60 anos de carreira
Imagem - Separados? Post de Tata Estaniecki no Réveillon levanta suspeitas e movimenta a web

Separados? Post de Tata Estaniecki no Réveillon levanta suspeitas e movimenta a web
Imagem - Novo romance? Flagras de Iza com ator global no Réveillon levantam suspeitas de affair

Novo romance? Flagras de Iza com ator global no Réveillon levantam suspeitas de affair

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
01

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história
02

Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história

Imagem - Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai
03

Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
04

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)