Cor e número da sorte de hoje: o que favorece cada signo neste 1º de janeiro

O primeiro dia do ano traz uma energia mais prática, pedindo atenção ao corpo, às finanças e às relações que realmente importam

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 09:00

Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O dia 1º de janeiro chega com um convite claro: começar o ano cuidando do que sustenta sua vida no longo prazo. Saúde, dinheiro, trabalho e relações pedem ajustes simples, mas conscientes. Não é sobre pressa, e sim sobre escolhas mais alinhadas. A cor e o número da sorte de hoje ajudam a reforçar essa energia de equilíbrio e organização para cada signo. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: O dia pede mais atenção ao bem-estar físico logo pela manhã. Finanças seguem estáveis, o trabalho avança com constância e o clima familiar se fortalece com respeito e diálogo.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Touro: O momento favorece crescimento financeiro, mas exige paciência no campo emocional e familiar. Organização do tempo ajuda a evitar desgastes desnecessários.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 9

Gêmeos: O foco nos objetivos torna o dia mais produtivo. Conversas importantes ajudam a encerrar pendências emocionais, mesmo que o humor oscile um pouco.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 7

Câncer: Dividir responsabilidades traz mais harmonia em casa. A clareza financeira melhora, mas é importante cuidar da ansiedade e não se cobrar além da conta.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 22

Leão: O dia favorece ajustes financeiros e avanços profissionais consistentes. Relações familiares se fortalecem com gestos de lealdade e presença real.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Virgem: Organização e disciplina fazem toda a diferença hoje. A saúde responde bem à rotina ativa, e decisões práticas ajudam tanto no trabalho quanto nos estudos.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 6

Libra: A mente pede calma e mais estrutura para lidar com compromissos. Superar medos ligados a vínculos abre espaço para relações mais maduras.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 8

Escorpião: Rever gastos traz mais segurança financeira. Emoções intensas pedem equilíbrio, especialmente em ambientes cheios ou muito exigentes.

Cor da sorte: Cinza-escuro

Número da sorte: 8

Sagitário: Planejamento melhora viagens e projetos futuros. O dia favorece crescimento profissional e reflexões mais profundas sobre compromissos afetivos.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 4

Capricórnio: Trocas com pessoas experientes ajudam a clarear decisões importantes. Relações familiares se fortalecem quando o tempo juntos é mais presente e real.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

Aquário: Conversas sinceras trazem alívio emocional. Ajustes no trabalho e atenção à saúde ajudam a retomar a sensação de controle.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Peixes: O dia favorece crescimento profissional e melhora financeira, desde que haja organização. Sair da zona de conforto fortalece vínculos afetivos.

Cor da sorte: Dourado