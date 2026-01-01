Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Touro, Gêmeos, Libra e Peixes recebem um recado importante do universo hoje (1º de janeiro)

Um primeiro dia do ano que deixa claro o que precisa mudar, o que merece prioridade e o que não pode mais ser adiado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 08:00

Signos e recado do universo
Signos e recado do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O primeiro dia de janeiro chega com um clima de clareza e tomada de consciência. Não é sobre promessas vazias nem sobre começar tudo do zero, mas sobre entender o que realmente importa daqui para frente. Para alguns signos, esse dia traz um recado direto, firme e impossível de ignorar, apontando decisões, limites e atitudes que vão definir o tom do novo ciclo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - 3 signos iniciam uma nova era poderosa logo no primeiro dia do ano

3 signos iniciam uma nova era poderosa logo no primeiro dia do ano

Imagem - O primeiro dia do ano traz mensagens importantes para cada um dos 12 signos

O primeiro dia do ano traz mensagens importantes para cada um dos 12 signos

Imagem - Os astros mandam avisar: descubra qual o dia mais sortudo de janeiro de 2026 para cada signo

Os astros mandam avisar: descubra qual o dia mais sortudo de janeiro de 2026 para cada signo

Touro: Você percebe que um objetivo antigo exige mais comprometimento do que vinha recebendo. O recado é claro: conforto não constrói segurança, mas constância sim, e você sabe exatamente onde precisa agir agora.

Dica cósmica: Troque a espera pela ação consistente.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Gêmeos: Uma situação que vinha sendo mantida em aberto pede definição. O dia convida você a escolher com calma e consciência, focando no que pode trazer crescimento a longo prazo.

Dica cósmica: Decidir também é uma forma de se libertar.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Libra: Fica evidente que manter a paz a qualquer custo tem te feito abrir mão demais de si. O recado do dia fala sobre limites, autorrespeito e a coragem de se colocar em primeiro lugar sem culpa.

Dica cósmica: Harmonia verdadeira começa quando você se escuta.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Peixes: Você entende que inspiração sozinha não sustenta um sonho. O dia pede mais estrutura, apoio e atitude prática para que seus planos saiam do campo das ideias.

Dica cósmica: Pedir ajuda também é um ato de força.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Touro Gêmeos Libra Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Maria Bethânia inicia 2026 celebrando a despedida da turnê de 60 anos de carreira

Maria Bethânia inicia 2026 celebrando a despedida da turnê de 60 anos de carreira
Imagem - Separados? Post de Tata Estaniecki no Réveillon levanta suspeitas e movimenta a web

Separados? Post de Tata Estaniecki no Réveillon levanta suspeitas e movimenta a web
Imagem - Novo romance? Flagras de Iza com ator global no Réveillon levantam suspeitas de affair

Novo romance? Flagras de Iza com ator global no Réveillon levantam suspeitas de affair

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
01

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história
02

Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história

Imagem - Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai
03

Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
04

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)