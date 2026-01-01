Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 08:00
O primeiro dia de janeiro chega com um clima de clareza e tomada de consciência. Não é sobre promessas vazias nem sobre começar tudo do zero, mas sobre entender o que realmente importa daqui para frente. Para alguns signos, esse dia traz um recado direto, firme e impossível de ignorar, apontando decisões, limites e atitudes que vão definir o tom do novo ciclo. Veja a previsão do site "Your Tango".
Touro: Você percebe que um objetivo antigo exige mais comprometimento do que vinha recebendo. O recado é claro: conforto não constrói segurança, mas constância sim, e você sabe exatamente onde precisa agir agora.
Dica cósmica: Troque a espera pela ação consistente.
Gêmeos: Uma situação que vinha sendo mantida em aberto pede definição. O dia convida você a escolher com calma e consciência, focando no que pode trazer crescimento a longo prazo.
Dica cósmica: Decidir também é uma forma de se libertar.
Libra: Fica evidente que manter a paz a qualquer custo tem te feito abrir mão demais de si. O recado do dia fala sobre limites, autorrespeito e a coragem de se colocar em primeiro lugar sem culpa.
Dica cósmica: Harmonia verdadeira começa quando você se escuta.
Peixes: Você entende que inspiração sozinha não sustenta um sonho. O dia pede mais estrutura, apoio e atitude prática para que seus planos saiam do campo das ideias.
Dica cósmica: Pedir ajuda também é um ato de força.
