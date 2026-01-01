ASTROLOGIA

3 signos iniciam o ano com uma sensação rara de alívio e esperança

O primeiro dia do ano desperta clareza emocional, autoconfiança e a sensação de que o futuro finalmente pode ser leve outra vez

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 11:00

Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

O primeiro dia do ano chega como um respiro emocional. Em vez de promessas vazias, alguns signos sentem uma esperança mais madura, construída a partir de entendimento, aceitação e encerramento de ciclos internos. Não é ingenuidade. É a percepção clara de que seguir em frente agora faz sentido. Para três signos, 1º de janeiro marca o retorno da fé em si mesmos e no que ainda está por vir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: Um erro do passado finalmente faz sentido, e isso muda tudo. Algo que antes parecia um fracasso passa a ser visto como aprendizado necessário. Leão recupera a confiança no próprio timing e entende que nada foi desperdiçado. A esperança nasce da certeza de que ele sabe se reinventar quando precisa.

Dica cósmica: Transformar dor em sabedoria é o que devolve seu brilho.

Famosos do signo de Leão 1 de 16

Escorpião: Uma ruptura antiga ou um mal-entendido deixa de pesar. Escorpião percebe que insistir naquela história teria significado se diminuir. A esperança volta quando ele confia novamente nos próprios instintos e entende que fez a escolha certa, mesmo que isso tenha levado tempo para ficar claro. O futuro deixa de parecer pesado e volta a parecer possível.

Dica cósmica: Confiar em si mesmo é o primeiro passo para recomeçar em paz.

Famosos do signo de Escorpião 1 de 16

Aquário: Uma mudança interna se torna impossível de ignorar. Aquário entende que certas versões antigas já não representam quem ele é hoje, e isso traz alívio. Em vez de tentar reviver sonhos ultrapassados, ele se permite imaginar novos caminhos, mais alinhados com sua essência atual. A esperança surge da liberdade de ser quem se tornou.

Dica cósmica: Quando você se aceita por inteiro, o futuro se organiza sozinho.