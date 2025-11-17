TELEVISÃO

Dupla 'queridinha' é eliminada da 'Dança dos Famosos' e público reage: 'Injusto'

No último domingo (16), participantes eliminados tiveram a menor média das duas últimas rodadas

A noite de domingo foi de tensão no Domingão com Huck. A Dança dos Famosos voltou ao palco em mais uma edição ao vivo, com o clima de reta final e, claro, eliminação. Depois das apresentações no ritmo de dança cigana e das notas do júri, artistas e público de casa, uma dupla precisou se despedir da disputa.

Quem deixou a competição desta vez foi Richarlyson e Monique Santos. A dupla acabou ficando com a menor média na soma das notas desta semana e da etapa anterior.

Ao anunciar o resultado, Luciano Huck fez questão de exaltar o ex-jogador: “Que você nunca abandone a minha vida. Siga por perto, porque você é uma delícia, talentoso, gente fina, corajoso. Foi um prazer te conhecer melhor”, disse o apresentador, deixando o clima ainda mais emocionado.

Já Richarlyson aproveitou o momento para agradecer a oportunidade e reverenciar sua professora e parceira: “Eu estou muito grato pelo convite. Representar tanta coisa aqui já é incrível, mas quem merece todos os aplausos é essa mulher. A Monique tirou de mim coisas que eu nem sabia que tinha. Ela me fez dançar ritmos que eu não imaginava. Muito obrigado, estou muito feliz!”, declarou.

Além do ritmo cigano, a rodada trouxe uma novidade: a participação do público votando pela internet, dando notas que contaram diretamente no resultado final, movimento que deixou tudo ainda mais acirrado.

Com a eliminação de Richarlyson e Monique, seguem na competição: Silvero Pereira, Wanessa Camargo, Manu Bahtidão, David Junior e Álvaro.