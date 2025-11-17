Acesse sua conta
Dupla 'queridinha' é eliminada da 'Dança dos Famosos' e público reage: 'Injusto'

No último domingo (16), participantes eliminados tiveram a menor média das duas últimas rodadas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13:00

Dança dos Famosos 2025 Crédito: Reprodução/TV Globo 

A noite de domingo foi de tensão no Domingão com Huck. A Dança dos Famosos voltou ao palco em mais uma edição ao vivo, com o clima de reta final e, claro, eliminação. Depois das apresentações no ritmo de dança cigana e das notas do júri, artistas e público de casa, uma dupla precisou se despedir da disputa.

Quem deixou a competição desta vez foi Richarlyson e Monique Santos. A dupla acabou ficando com a menor média na soma das notas desta semana e da etapa anterior.

Ao anunciar o resultado, Luciano Huck fez questão de exaltar o ex-jogador: “Que você nunca abandone a minha vida. Siga por perto, porque você é uma delícia, talentoso, gente fina, corajoso. Foi um prazer te conhecer melhor”, disse o apresentador, deixando o clima ainda mais emocionado.

Já Richarlyson aproveitou o momento para agradecer a oportunidade e reverenciar sua professora e parceira: “Eu estou muito grato pelo convite. Representar tanta coisa aqui já é incrível, mas quem merece todos os aplausos é essa mulher. A Monique tirou de mim coisas que eu nem sabia que tinha. Ela me fez dançar ritmos que eu não imaginava. Muito obrigado, estou muito feliz!”, declarou.

Elenco da "Dança dos Famosos 2025"

Além do ritmo cigano, a rodada trouxe uma novidade: a participação do público votando pela internet, dando notas que contaram diretamente no resultado final, movimento que deixou tudo ainda mais acirrado.

Com a eliminação de Richarlyson e Monique, seguem na competição: Silvero Pereira, Wanessa Camargo, Manu Bahtidão, David Junior e Álvaro.

Luciano Huck também confirmou que as próximas etapas da Dança serão todas ao vivo, para evitar vazamentos dos eliminados até a grande final em dezembro.

