ALERTA SPOILER

Saiba quem foi eliminado esta semana no ‘Dança dos Famosos’

Participante que deixou a disputa foi anunciado após gravação da quinta-feira (30) e surpreendeu o público

Heider Sacramento

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:27

Atriz é eliminada do ‘Dança’ após receber as menores notas da semana Crédito: Divulgação/TV Globo

A gravação mais recente do quadro Dança dos Famosos, exibido dentro do programa Domingão com Huck, movimentou os bastidores nesta quinta-feira (30). Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a atriz Duda Santos foi a participante eliminada desta semana após receber as menores notas dos jurados.

A competição entrou em nova fase no último domingo. Os participantes foram divididos em dois grupos e, a cada semana, uma dupla, formada por um famoso e seu professor, deixa a disputa. A eliminação de Duda Santos causou surpresa, uma vez que ela vinha sendo elogiada por sua evolução técnica.

