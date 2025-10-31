Acesse sua conta
Saiba quem foi eliminado esta semana no ‘Dança dos Famosos’

Participante que deixou a disputa foi anunciado após gravação da quinta-feira (30) e surpreendeu o público

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:27

Atriz é eliminada do ‘Dança’ após receber as menores notas da semana Crédito: Divulgação/TV Globo

A gravação mais recente do quadro Dança dos Famosos, exibido dentro do programa Domingão com Huck, movimentou os bastidores nesta quinta-feira (30). Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a atriz Duda Santos foi a participante eliminada desta semana após receber as menores notas dos jurados.

A competição entrou em nova fase no último domingo. Os participantes foram divididos em dois grupos e, a cada semana, uma dupla, formada por um famoso e seu professor, deixa a disputa. A eliminação de Duda Santos causou surpresa, uma vez que ela vinha sendo elogiada por sua evolução técnica.

Elenco da "Dança dos Famosos 2025"

Allan Souza Lima
Cátia Fonseca
Rodrigo Faro
Álvaro
Gracyanne Barbosa
Nicole Bahls
Fernanda Paes Leme
Wanessa Camargo
David Junior
Duda Santos
Richarlyson
Manu Bahtidão
Silvero Pereira
Tereza Seiblitz
Luan Pereira
Lucas Leto
1 de 16
Allan Souza Lima por Globo/Léo Rosario

No episódio anterior, o eliminado havia sido Lucas Leto, em disputa apertada com a Nicole Bahls, que manteve sua vaga com uma vantagem de apenas dois décimos. Esse resultado provocou reações nas redes sociais, com questionamentos sobre possíveis preferências do júri.

Tags:

tv Globo Domingão com Huck Dança dos Famosos 2025

