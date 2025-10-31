Saiba quem foi eliminado esta semana no ‘Dança dos Famosos’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:27
A gravação mais recente do quadro Dança dos Famosos, exibido dentro do programa Domingão com Huck, movimentou os bastidores nesta quinta-feira (30). Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a atriz Duda Santos foi a participante eliminada desta semana após receber as menores notas dos jurados.
A competição entrou em nova fase no último domingo. Os participantes foram divididos em dois grupos e, a cada semana, uma dupla, formada por um famoso e seu professor, deixa a disputa. A eliminação de Duda Santos causou surpresa, uma vez que ela vinha sendo elogiada por sua evolução técnica.
Elenco da "Dança dos Famosos 2025"
No episódio anterior, o eliminado havia sido Lucas Leto, em disputa apertada com a Nicole Bahls, que manteve sua vaga com uma vantagem de apenas dois décimos. Esse resultado provocou reações nas redes sociais, com questionamentos sobre possíveis preferências do júri.