CINEMA

Sem Woody? Toy Story 5 tem reviravolta surpreendente e novo protagonista

Nova animação chega em 2026 com mudanças no enredo e foco total em nova personagem

Heider Sacramento

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:00

Jessie assume o protagonismo em Toy Story 5 Crédito: Reprodução

A Pixar está pronta para virar a página em uma de suas sagas mais icônicas. Toy Story 5, previsto para estrear em junho de 2026, promete uma guinada inédita: Woody deixará de ser o protagonista, e o papel central passará para Jessie, a corajosa vaqueira apresentada no segundo filme da franquia.

A revelação foi feita por Tim Allen, voz original de Buzz Lightyear, durante entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live!. Segundo o ator, o novo longa funcionará como um “recomeço emocional” para a turma de brinquedos.

“O foco agora é totalmente na Jessie. Ela enfrenta problemas sérios e precisa reunir o grupo, que está espalhado. É uma história sobre coragem e reencontros”, contou Allen.

A mudança consolida uma transição que já vinha sendo construída desde Toy Story 4, quando Woody decide se despedir dos amigos e seguir um novo caminho com Betty Bo Peep. Agora, é Jessie quem assume o posto de líder, em uma jornada que deve misturar emoção, humor e aventura — marcas registradas da Pixar.

Apesar da troca de protagonismo, Tom Hanks confirmou que Woody seguirá presente na história e já começou as gravações de voz para o filme. O estúdio, no entanto, ainda mantém em sigilo detalhes da trama e do novo vilão.