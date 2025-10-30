NO GLOBOPLAY

Globo aposta em formato inédito e lança ‘dorama’ brasileiro de 40 capítulos escrito por Walcyr Carrasco

Produção batizada de Vidas Paralelas será uma novela curta com foco em romance e superação

Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:53

Globo anuncia "Vidas Paralelas", novela curta de Walcyr Carrasco Crédito: Divulgação/Globo

A Globo e o Globoplay anunciaram na quarta-feira (29) um dos projetos mais curiosos de sua nova fase: uma novela curta de 40 capítulos, escrita por Walcyr Carrasco, com estética e ritmo inspirados nos doramas asiáticos. A produção, batizada de Vidas Paralelas, será exibida em parceria entre a emissora e o serviço de streaming, e promete misturar o formato de novela tradicional com a agilidade e o apelo emocional das séries.

O anúncio foi feito durante um café da manhã em São Paulo para celebrar os dez anos do Globoplay, que contou com as presenças de executivos da emissora, entre eles Julia Rueff, Tatiana Costa e Manuel Belmar.“Será uma novela leve, de amor, com muito romance e superação. A ideia é experimentar novos formatos e ampliar o alcance da nossa teledramaturgia”, destacou Tatiana Costa, diretora de produtos da Globo.

Walcyr Carrasco 1 de 5

Durante o evento, o grupo reforçou o bom momento da plataforma, que hoje reúne 30 milhões de usuários ativos mensais e se posiciona como o maior serviço de streaming brasileiro. A diretora lembrou ainda o sucesso internacional de Ainda Estou Aqui, coprodução vencedora do Oscar de Melhor Filme Internacional, e anunciou novas parcerias, como a série Paranoia, desenvolvida com Ron Leshem, criador de Euphoria.