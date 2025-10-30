É HOJE!!

Josefa morre? Mãe de Arminda será atropelada e Gerluce parte para o ataque contra a vilã em Três Graças

Após nova briga e fuga desesperada, a matriarca Josefa sofre grave acidente de carro

Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 07:16

Josefa é atropelada e Gerluce ameaça Arminda na novela das 9 Crédito: Reprodução/TV Globo

Na trama de Três Graças, a vida de Josefa (Arlete Salles) entrará em crise a partir de uma sequência dramática que promete mexer com os telespectadores nesta quinta-feira (30). Depois de uma nova discussão com sua filha, Arminda (Grazi Massafera), a idosa foge da mansão em estado de confusão, gritando “Minha filha quer me matar!”, e acaba sendo atropelada ao atravessar a rua desatenta.

Enquanto isso, Gerluce (Sophie Charlotte) perde a paciência com a frieza de Arminda e decide agir: “Agora vai!” é o clima de revanche.