João Gomes relata susto com tiros e ruas desertas no Rio de Janeiro após megaoperação

Cantor mostrou ruas vazias da cidade e contou que foi orientado a voltar para o estúdio após ouvir disparos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:34

João Gomes relatou medo ao presenciar ruas desertas no Rio
João Gomes relatou medo ao presenciar ruas desertas no Rio Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor João Gomes viveu um momento de tensão no Rio de Janeiro na noite de terça-feira (28). Após o show gratuito que reuniu 50 mil pessoas nos Arcos da Lapa no fim de semana, o artista contou nas redes sociais que precisou interromper um deslocamento ao se deparar com ruas completamente vazias e ouvir tiros.

“Meu irmão, na saída da locação, eu vim com meu assessor Cláudio e, doido, bizarro, velho. Eu saí no carro, veio uma moto assim. A gente não entendeu por que a turma estava pedindo pra voltar pro lugar da locação... começaram a atirar do nada”, relatou o cantor, sem revelar a região em que estava.

A situação ocorreu após a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, que deixou ao menos 132 mortos, entre eles quatro policiais militares, além de 81 presos e 93 fuzis apreendidos, segundo o governo estadual. A ação teve como alvo integrantes de uma facção criminosa que atua nos complexos do Alemão e da Penha.

Durante a operação, ônibus deixaram de circular, escolas suspenderam as aulas e empresas liberaram funcionários, transformando a capital fluminense em uma cidade fantasma. “Quando pegamos as avenidas aqui, deserto, deserto, meu irmão. Que negócio do caramba”, completou João, ainda abalado.

Casado com Ary Mirelle e pai de dois filhos, o caçula nasceu em setembro, o cantor afirmou que pretendia deixar o Rio o quanto antes. O episódio repercutiu entre fãs, que enviaram mensagens de apoio e cobraram ações do governo para conter a escalada da violência.

