Matuê é atração do HIT Salvador 2025, que acontece em dezembro no Wet

Heider Sacramento
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 10:47
O Festival HIT Salvador 2025 acaba de confirmar um nome de peso: Matuê. Atendendo aos pedidos dos fãs, o rapper cearense sobe ao palco do Wet Salvador, no dia 6 de dezembro, prometendo transformar a capital baiana em um grande palco de celebração do rap e da música urbana.
Com um repertório repleto de hits como Quer Voar, 777-666 e Máquina do Tempo, Matuê chega como uma das atrações mais aguardadas do evento, que se consolida a cada ano como o maior festival de hits do Nordeste.
Matuê
O HIT Salvador 2025 reunirá grandes nomes da música nacional em uma maratona de shows marcada por energia, dança e muito ritmo. Os portões abrem às 16h, e a programação começa às 17h, com uma estrutura completa de som, luz e áreas de convivência.
Os ingressos já estão disponíveis em pontos físicos e também online, com opções para Arena, Backstage e Área VIP Open Bar.