Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A três dias da despedida, Globo revela como será a saída de William Bonner do Jornal Nacional

Apresentador encerra ciclo de quase 30 anos no principal telejornal da emissora em edição especial na sexta-feira (31)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 06:23

William Bonner vai comandar novo programa e Globo Repórter
William Bonner vai comandar novo programa e Globo Repórter Crédito: Reprodução

A Globo começou a preparar o público para um dos momentos mais simbólicos da história recente do telejornalismo brasileiro. William Bonner fará sua despedida do Jornal Nacional na próxima sexta-feira (31), encerrando uma trajetória de quase 30 anos à frente do principal noticiário da emissora.

De acordo com comunicado divulgado pela Globo nesta terça-feira (28), a saída de Bonner marcará o fim de uma etapa e o início de uma nova fase nos telejornais da casa. Na sexta, ele e Renata Vasconcellos vão receber César Tralli ao vivo no estúdio, oficializando a “passagem de bastão” do JN.

William Bonner

William Bonner por Reprodução / TV Globo
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
1 de 7
William Bonner por Reprodução / TV Globo

Antes disso, a emissora promoverá outras mudanças na grade. Na quinta-feira (30), César Tralli se despede do Jornal Hoje, passando o comando para Roberto Kovalick, que também assumirá o Hora 1 após a troca de cadeiras com Tiago Scheuer. “Os novos apresentadores serão recebidos ao vivo no estúdio dos telejornais, ao fim de cada edição”, diz o comunicado oficial.

O motivo da saída

Bonner já havia manifestado à direção do jornalismo o desejo de reduzir o ritmo de trabalho. “Foram cinco anos desde a minha primeira conversa com a direção sobre o desejo de diminuir a carga horária e as responsabilidades”, contou o jornalista em nota.

Leia mais

Virginia Fonseca e Vini Jr. confirmam relacionamento com clique em cama, ursinho e joia milionária

'Três Graças': Arminda choca ao deixar a mãe ferida após atropelamento

Neto de Maurício Mattar é internado às pressas pela segunda vez e preocupa fãs

Segundo ele, a decisão foi adiada por conta da pandemia e da necessidade de preparar a transição. “Precisávamos superar a fase crítica da pandemia e preparar sucessores. Finalmente, podemos conversar sobre essas conquistas sem reserva”, afirmou.

Aos 61 anos, Bonner deixa o JN como um dos maiores símbolos da credibilidade jornalística da TV brasileira. A Globo ainda não divulgou detalhes sobre a homenagem que fará ao âncora durante sua última edição, mas fontes ligadas à emissora garantem que será uma despedida emocional, discreta e à altura da sua trajetória.

Leia mais

Imagem - Morre bebê de Paula Castela, prima de Ana Castela; recém-nascido estava internado na UTI

Morre bebê de Paula Castela, prima de Ana Castela; recém-nascido estava internado na UTI

Imagem - Dulce María anuncia segunda gravidez e celebra fase de amor e gratidão

Dulce María anuncia segunda gravidez e celebra fase de amor e gratidão

Imagem - Susana Vieira causa climão no Criança Esperança ao brincar que já foi 'criança pobre esperando PIX'

Susana Vieira causa climão no Criança Esperança ao brincar que já foi 'criança pobre esperando PIX'

Tags:

tv Globo William Bonner Jornalismo Jornal Nacional

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Antônio Pitanga diz que autora de 'Vale Tudo' é negra: ‘Claro que é, nasceu na Bahia’

Antônio Pitanga diz que autora de 'Vale Tudo' é negra: ‘Claro que é, nasceu na Bahia’
Imagem - Cozinheira revela segredo simples para descascar ovos cozidos perfeitamente todas as vezes

Cozinheira revela segredo simples para descascar ovos cozidos perfeitamente todas as vezes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada