ÚLTIMO 'BOA NOITE'

A três dias da despedida, Globo revela como será a saída de William Bonner do Jornal Nacional

Apresentador encerra ciclo de quase 30 anos no principal telejornal da emissora em edição especial na sexta-feira (31)

Heider Sacramento

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 06:23

William Bonner vai comandar novo programa e Globo Repórter Crédito: Reprodução

A Globo começou a preparar o público para um dos momentos mais simbólicos da história recente do telejornalismo brasileiro. William Bonner fará sua despedida do Jornal Nacional na próxima sexta-feira (31), encerrando uma trajetória de quase 30 anos à frente do principal noticiário da emissora.

De acordo com comunicado divulgado pela Globo nesta terça-feira (28), a saída de Bonner marcará o fim de uma etapa e o início de uma nova fase nos telejornais da casa. Na sexta, ele e Renata Vasconcellos vão receber César Tralli ao vivo no estúdio, oficializando a “passagem de bastão” do JN.

William Bonner 1 de 7

Antes disso, a emissora promoverá outras mudanças na grade. Na quinta-feira (30), César Tralli se despede do Jornal Hoje, passando o comando para Roberto Kovalick, que também assumirá o Hora 1 após a troca de cadeiras com Tiago Scheuer. “Os novos apresentadores serão recebidos ao vivo no estúdio dos telejornais, ao fim de cada edição”, diz o comunicado oficial.

O motivo da saída

Bonner já havia manifestado à direção do jornalismo o desejo de reduzir o ritmo de trabalho. “Foram cinco anos desde a minha primeira conversa com a direção sobre o desejo de diminuir a carga horária e as responsabilidades”, contou o jornalista em nota.

Segundo ele, a decisão foi adiada por conta da pandemia e da necessidade de preparar a transição. “Precisávamos superar a fase crítica da pandemia e preparar sucessores. Finalmente, podemos conversar sobre essas conquistas sem reserva”, afirmou.