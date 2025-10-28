Acesse sua conta
Neto de Maurício Mattar é internado às pressas pela segunda vez e preocupa fãs

Aos 2 anos, filho de Petra Mattar enfrenta novo quadro de broncoespasmo e recebe acompanhamento hospitalar

  Heider Sacramento

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10:19

Filho de Petra Mattar é internado novamente por complicações pulmonares
Crédito: Reprodução

O pequeno Makai, filho da influenciadora Petra Mattar e neto do ator Maurício Mattar, precisou ser internado pela segunda vez após complicações respiratórias. A notícia foi compartilhada pela mãe do menino, de apenas 2 anos, nas redes sociais, nesta segunda-feira (27).

Segundo Petra, os médicos optaram pela internação para observação mais próxima. “Peço uma corrente de orações para o Makai. Depois de quase uma semana de antibiótico, corticoide e protocolo usual, não houve alteração de imagem no raio-x”, explicou a influenciadora, visivelmente abalada.

Ela contou ainda que o filho enfrenta um novo episódio de broncoespasmo, o mesmo problema que o levou à UTI no ano passado. “Desta vez ele está no quarto, respira sozinho, sem suporte de oxigênio e com saturação satisfatória”, completou.

