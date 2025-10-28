LUTO

Morre bebê de Paula Castela, prima de Ana Castela; recém-nascido estava internado na UTI

Levi, filho da advogada que faleceu após complicações no parto, não resistiu após cinco dias internado em Cuiabá

Heider Sacramento

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:00

Paula Proença Castela Ribeiro e Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

O bebê de Paula Proença Castela Ribeiro, prima da cantora Ana Castela, faleceu neste domingo (26) em Cuiabá (MT). O recém-nascido, chamado Levi, estava internado na UTI neonatal desde a última quarta-feira (22), quando nasceu prematuro.

A informação foi confirmada pela Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança (ADNA), comunidade religiosa da qual Paula fazia parte. Em nota, a instituição lamentou a nova perda e prestou solidariedade à família.

“A ADNA manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do pequeno Levi, filho da nossa amada e eterna Paula, nos braços do Pai Celestial. Neste momento de dor, oramos para que o Espírito Santo console e fortaleça toda a família e amigos”, diz o comunicado.

Paula, de 35 anos, morreu na quinta-feira (23) devido a complicações no parto e no pós-parto. Um dia antes, Ana Castela havia feito um apelo nas redes sociais pedindo doações de sangue dos tipos A- e O- para ajudar a prima.