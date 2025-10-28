Acesse sua conta
Morre bebê de Paula Castela, prima de Ana Castela; recém-nascido estava internado na UTI

Levi, filho da advogada que faleceu após complicações no parto, não resistiu após cinco dias internado em Cuiabá

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:00

Paula Proença Castela Ribeiro e Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

O bebê de Paula Proença Castela Ribeiro, prima da cantora Ana Castela, faleceu neste domingo (26) em Cuiabá (MT). O recém-nascido, chamado Levi, estava internado na UTI neonatal desde a última quarta-feira (22), quando nasceu prematuro.

A informação foi confirmada pela Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança (ADNA), comunidade religiosa da qual Paula fazia parte. Em nota, a instituição lamentou a nova perda e prestou solidariedade à família.

“A ADNA manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do pequeno Levi, filho da nossa amada e eterna Paula, nos braços do Pai Celestial. Neste momento de dor, oramos para que o Espírito Santo console e fortaleça toda a família e amigos”, diz o comunicado.

Paula, de 35 anos, morreu na quinta-feira (23) devido a complicações no parto e no pós-parto. Um dia antes, Ana Castela havia feito um apelo nas redes sociais pedindo doações de sangue dos tipos A- e O- para ajudar a prima.

A cantora ainda não se pronunciou publicamente sobre a morte do bebê.

Tags:

ana Castela

